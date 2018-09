Arezzo, 18 settembre 2018 - Alessio Boni, Laura Morante, Giuliana De Sio, Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia. Sono alcuni dei protagonisti della stagione del teatro Petrarca che prenderà il via il 13 novembre con «I miserabili», in scena Franco Branciaroli. Dodici spettacoli, fino al 31 marzo, che spaziano dal dramma alla comicità alla danza. La partenza, dunque, è affidata a Branciaroli che sarà sul palco in un adattamento di Luca Doninelli del capolavoro di Victor Hugo. Per gran parte degli spettacoli sono previsti due appuntamenti, secondo una formula ormai consolidata, per venire incontro alle tante richieste. Gli abbonati, infatti, ogni anno riempiono il teatro in ogni ordine di posto. perciò «I miserabili» andrà in scena anche il 14 novembre. «Il maestro e Margherita» è invece la pièce che andrà in scena il 23 e 24 novembre e vedrà in scena Michele Riondini, Francesco Bonomo e Federica Rosellini diretti da Andrea Baracco. Gabriella Pession e Lino Guanciale, invece, calcheranno le scene l’8 e 9 dicembre con «After miss Julie», una produzione Teatro Franco Parenti. Due bisbetiche zitelle, interpretate da Isa Danieli e Giuliana De Sio, irromperanno sulle scene il 19 e 20 gennaio con «Le signorine». Il 1, 2 e 3 febbraio sul palco salirà una coppia affiatata, quella formata da Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia che tornano a lavorare insieme in «Non mi hai più detto ti amo».

Ritorna Laura Morante, questa volta nella consueta veste di attrice dopo le ultime due puntate in terra aretina in qualità di scrittrice, che il 9 e 10 febbraio sarà protagonista di «Voci nel buio», spettacolo scritto e diretto da John Pielmeier, proposto in prima nazionale. Il 22 febbraio torna al danza: Junior Balletto di Toscana sarà in scena con «Bella Addormentata», regia e coreografia di Diego Tortelli. «Cinemaria» è il titolo dello spettacolo che si terrà come speciale per la festa della donna. Maria Cassi si cimenterò in uno spettacolo recitato, cantato e musicato dal vivo. Paolo Lorimer, Pavel Zelinskij, Glauco Mauri, Roberto Sturno, Laurence Mazzoni, Luca Terracciano, Giulia Galiani, Alice Giroldini porteranno in scena il 12 e 13 marzo un classico della letteratura «I fratelliKaramazov» di Fëdor Dostoevskij. «La gioia» è lo spettacolo che andrà in scena il 16 marzo a cura di Emilia Romagna Teatro Fondazione di Pippo Delbono. Lino Musella il 26 marzo sarà impegnato in «The night writer», testo, scene e regia di Jan Fabre. Chiude la stagione, il 30 e 31 marzo, Don Chisciotte con Alessio Boni, Serra Yilmaz e con Marcello Prayer.