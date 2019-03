Arezzo 3 marzo 2019 - Un viaggio non è solo avventura ma anche racconto, emozione, scoperta, condivisione, colore, ricordi, vedute interiori, conoscenza, esplorazione. Chi meglio di un artista può esprimere tutto questo. E chi meglio di quattro artisti, ognuno con la sua tecnica, la sua sensibilità, la sua idea. Tutti contemporanei, tutti innovativi. Chi usa la parola, chi la forma, chi la carta, chi il pennello. Riccardo Gusmaroli, Barbara Nejrotti, Alfredo Rapetti Mogol ed Ezio Gribaudo sono gli artisti “In itinere” che Liletta Fornasari ha portato ad Arezzo nella Galleria d’arte contemporanea di piazza San Francesco ad Arezzo con la Fondazione Guido d’Arezzo e il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in mostra dal 4 marzo al 20 maggio. Inaugurazione domenica 3 marzo alle 17.30 poi apertura al pubblico martedì e il mercoledì dalle 15 alle 18, il giovedì, il venerdì e la domenica dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 20. Chiusa il lunedì. Disponobile il catalogo.

Si comincia con gli acquerelli di Gribaudo che nell’era del telefonino usato come e più di una macchina fotografica ha affidato i suoi ricordi a pagine di carta dipinte a mano con scorci di terre lontane, Libia, Costantinopoli, Samarcanda, Russia, Colombia ritratte come in un sogno ricco di suggestioni. Poi la mostra invita al viaggio “come atto creativo” suggerisce la curatrice Liletta Fornasari, tra opere che si mescolano tra loro e di cui si riconosce l’artista solo facendo attenzione al colore del cartellino della didascalia: rosso per Gusmaroli, blu per la Nejrotti, marrone per Mogol. Ma è facile riconoscerli.

Barbara Nejrotti, alla quale è dedicato anche un video mentre cuce le sue “opere di spessore”, crea con rilievi impunturati cerchi nell’acqua o tanti piccoli nuotatori. “Ha sostituito il pennello con l’ago inventando una tecnica personale” fa notare Fornasari. “Una tecnica che ho applicato sei anni fa - spiega l’artista - inserisco all’interno delle due tele degli spessori sagomati con il disegno che voglio realizzare, cucio la tela grezza, la monto su telaio e la dipingo”. Spessori ma anche ricami di orme in viaggio: “E’ il mio modo di vedere la vita”.

Alfredo Rapetti Mogol si affida, naturalmente, alla parola. Figlio di paroliere e autore lui stesso, racconta con tratti grafici il suo andare per il mondo, dal muro di cemento che piange e trasuda emozioni su acquasantiere, al segno potente che incide e graffia la tela. Parole apparentemente incomprensibili, tratti che rimandano a scritture antiche, senza senso se le vuoi leggere, ma che ti raccontano un mondo. “Ho voluto dare una leggibilità emotiva alla parola, una storia scritta con una lingua fatta di segni di non si sa quale lingua, che racconta migrazioni, passaggi, ricordi. Senza la scrittura non sapremmo chi siamo non avremmo coscienza di noi”. Ma anche lettere frammentate apparentemente senza senso come “At ech eam o” o “Lan im ares ta” “I oet e” e le lapidarie “Ios on oio”.

Migliaia di minuscole barche di carta nelle tele di Riccardo Gusmaroli, che la marea spinge in vortici ossessivi prima su carte nautiche poi su mari di tutto il mondo. “Evocano l’infanzia, ti colpiscono subito e ti fanno avvicinare spontaneamente al quadro innescando la comprensione dell’opera - svela l’autore - ma c’è il mare anche dietro la coperta termica, di quelle che abbiamo visto tante volte avvolgere i naufraghi di Lampedusa, qui usata simbolicamente come a proteggere e salvare il mondo”. E se guardate con attenzione oltre alla barchine c’è anche il gioco di carta che facevamo da bambini, paradiso e inferno, che trasforma tridimensionalmente le foto di opere classiche greche e romane, il passato trasportato al presente. O l’Uovomondo che rimanda all’uovo sospeso di Piero della Francesca. E se noi nati in Toscana, o in Veneto e in Piemonte fossimo nati in Sicilia chi e come saremmo oggi?. Cercate la risposta nella carta del Touring che ridisegna i confini del nostro presente.

La mostra è stata organizzata con il contributo di Artecerreta e Chimet.