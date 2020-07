Arezzo, 1 luglio 2020 - La musica, la poesia, la letteratura, la danza. Tutte le arti, insomma, ritornano ad animare piazza Sant'Agostino grazie al cartellone estivo messo a punto dal Circolo Aurora, un ciclo di eventi che partirà il 16 luglio e che va sotto il titolo di 'Pane, amore… e pandemia'. Si parte con il ricordo di una persona molto legata al Circolo di Sant'Agostino: Enzo Gradassi. Alle 21,30 del 16 luglio ci sarà la presentazione del suo libro postumo, scritto con Santino Gallorini, che narra le vicende dei fratelli Tani. La Casa del Vento accompagnerà, con la sua musica, le testimonianze e i ricordi di un uomo, delle sue battaglie e dei suoi libri. Spazio al jazz il 30 luglio, sempre alle 21,30, con ‘Cool cat quartet’, alias Francesco Giustini, Fabio Roveri, Giulio Angori e Giovanni Paolo Liguori. Il quartetto ripropone i brani che hanno fatto la storia del jazz, con incursioni nel bebop e nel jazz degli anni ‘60. Il 18 agosto sarà protagonista la poesia con Bartolo Incoronato e il suo ‘Distributore automatico di poesie’. Va in scena un ‘Carillon di fiabe’ il 19 agosto, alle 18,30 per i bambini e alle 22 per gli adulti. Lo spettacolo è un viaggio dove si incontrano fiabe, favole e racconti popolari, classici, di vari paesi del mondo; un percorso alla scoperta di storie che da sempre ci sono vicine e stimolano la nostra fantasia. E non può mancare, in questo 2020, a cento anni dalla nascita, l’incontro con le storie di Gianni Rodari. Un evento a cura di Diesis Teatrango. La terrazza di Piazza Sant’Agostino ospita, giovedì 20 agosto, la serata ‘Toscanafolk in musica’ che vede tra i protagonisti Lisetta Lucini e Triotresca, oltre ad altri artisti di punta del folk toscano. Si può danzare a distanza? Lo scopriremo il 21 agosto, sempre in piazza Sant’Agostino, in una serata a cura di Francesca Barbagli e Semillita Atelier: si potrà danzare alla giusta distanza, contattando gli altri ballerini solo con lo sguardo e abbracciando la musica delle danze tradizionali. Gran finale il 22 agosto: l’ultimo evento in programma sarà il concerto della band aretina Calimani (nella foto).

