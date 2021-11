Arezzo 3 novembre 2021 - “Siamo dentro a un massacro, sparano ogni giorno, sangue, siringhe, ogni giorno. I soldi creano altri soldi. Tutti ci vogliono mangiare. Un compromesso in cui la politica e il palazzo non sono più argine ma garanzia. I miliardi della droga si impastano con i miliardi dello stato che anche lui paga per governare. Come la calce, come la colla. E in mezzo ci sta una città, Palermo”.

Inizia così la storia di una donna, Elda Pucci, e di una città Palermo. Sindaca per un anno, è stata la donna delle prime volte. Prima donna a presiedere l’ordine dei medici, lei che da pediatra andava a curare i “picciriddi” nei quartieri più poveri della città. Prima donna a fare la sindaca dal 1993 al 1994. Prima volta, durante il suo mandato, che un Comune siciliano si costituì parte civile in un processo contro la mafia. Ma venne dimenticata. Non per Stefano Massini che su di lei ha scritto lo spettacolo teatrale “Cosa nostra spiegata ai bambini” con Ottavia Piccolo e la musica co-protagonista dei solisti dell’Orchestra Multietnica Aretina che accompagna lo spettacolo, entra in scena, non lascia mai sola l’attrice che racconta, in prima nazionale stasera al teatro Verdi di Monte San Savino dopo una settimana passata qui in residenza, la nuova produzione delle Officine della cultura di Arezzo.

Ottavia Piccolo, chi era Elda Pucci?

“Una donna di grande caparbietà che ha cercato in tutti i modi di indirizzare il comune nella strada giusta contro la criminalità, e infatti si costituisce parte civile in un processo di mafia, Ma c’è anche un’altra prima volta: un personaggio come lei viene cancellato, di lei non si parla più nonostante fosse molto amata, si ripresenta alle elezioni ma viene sconfitta due volte tanto che la mafia decide di non ucciderla. Stefano Massini ha voluto raccontare questo”.

Mafia spiegata ai bambini ma non per bambini.

“Certo che no. Ma come diceva lei, per spiegare la mafia e i suoi meccanismi bisogna usare un linguaggio semplice come se dovessimo parlare ai bambini, solo così può essere capita e combattuta e cambiare un sistema sbagliato ma in cui tutti si adagiano, come un vestito brutto ma che ci mettiamo addosso lo stesso”.

Fra l’altro in un momento in cui la mafia stava cambiando forma entrando nella droga, nella politica e nella finanza.

“Se conosci il meccanismo e sveli il trucco tutto è più riconoscibile e smantellabile. Ma le hanno dato solo 359 giorni, non ce l’hanno fatta arrivare ad un anno”.

Il quarto personaggio femminile raccontato da un autore uomo: l’operaia di Sette minuti, la giornalista russa Anna Politkovskaja, la profuga Haifa sulla rotta dei Balcani e ora Elda Pucci.

“E’ vero, Massimi dà valore alle donne, come se fossero destinate a fare il cambiamento e a fare la differenza, almeno ci provano”

Il racconto di Massini con il serrato monologo di Ottavia Piccolo continua, il racconto di un anno contro la stessa macchina organizzativa del comune mentre intorno negli anni Ottanta continuano gli omicidi di gente dello stato, di giornalisti, di politici, tutti scomodi: Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giuseppe Fava. Continua con la scoperta di un buco nelle casse comunali di 2 miliardi di lire nel silenzio complice di tutti. Con l’edilizia che cresce cresce e cresce. Con i bambini che si ammalano, innocenti testimoni di una società ormai abituata e rassegnata ad “indossare abiti scomodi”. Elda Pucci verrà sfiduciata e ridotta al silenzio anche lei. E su tutto un velo di “calce e colla”.

In scena: Ottavia Piccolo con la regia di Sandra Mangini e le musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da Massimiliano Dragoni (salterio e percussioni), Luca Roccia Baldini (basso), Massimo Ferri (chitarra, bouzouki, mandolino), Gianni Micheli (clarinetto basso), Mariel Tahiraj (violino), Enrico Fink (flauto). Visual Raffaella Rivi per una coproduzione Officine della Cultura, Argot Produzioni e Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Produzioni.