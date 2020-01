Arezzo, 18 gennaio 2020 - L’Orchestra Musicasempre, la prima orchestra sociale completamente gratuita fondata ad Arezzo dalla Scuola Le 7 Note in collaborazione con Scuola di Musica di Fiesole – Fondazione O.N.L.U.S. e CaMu – Casa della Musica di Arezzo, prosegue la propria attività anche nell’anno 2020.

Lunedì 20 gennaio, ore 16.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Piazza Grande) si terrà l’open day di presentazione dell’orchestra e del calendario didattico 2020. L’iniziativa è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Ci sono ancora posti disponibili ed è ancora possibile iscriversi a Musicasempre. Chi si iscriverà potrà seguire gratuitamente corsi collettivi di violino, violoncello oppure flauto ed entrare a far parte dell’Orchestra, suonando con gli altri fin da subito anche senza aver mai suonato uno strumento prima. L’open day di lunedì darà a tutti i piccoli curiosi la possibilità di provare: anche bambini che non hanno mai suonato verranno coinvolti attivamente in orchestra, sperimentando l’emozione della musica. Il progetto si rivolge in particolar modo alla fascia d’età delle scuole elementari. Le lezioni si tengono di lunedì presso CaMu. In base alla fascia ISEE, sarà possibile fare richiesta anche per ottenere lo strumento musicale in comodato d’uso gratuito.

L’Orchestra Musicasempre è realizzata grazie al sostegno del main sponsor Fondazione Monnalisa e con il contributo di Regione Toscana – settore Welfare.

Il progetto si basa sul modello di El Sistema, grazie a cui il fondatore Josè Antonio Abreu, attraverso la musica, ha offerto una prospettiva di crescita umana e culturale a centinaia di bambini provenienti dalle strade del Venezuela.

Musicasempre parte dal presupposto che la musica abbia straordinarie potenzialità educative a cui tutti dovrebbero aver accesso. È uno strumento per imparare a interagire con gli altri, sviluppare le proprie abilità, migliorare la coordinazione motoria, ampliare le proprie prospettive culturali, crescere cittadini di domani più formati e consapevoli. Proprio per questo l’orchestra nasce pensando a bambini in situazioni di difficoltà economica e sociale, con l’idea di aprire la formazione musicale anche a soggetti che, per i motivi più diversi, ne sarebbero rimasti esclusi.

Le lezioni sono curate da un gruppo di docenti della Scuola di Musica Le 7 Note guidati da Marco Scicli, direttore dell’Orchestra, formatosi presso il Master per Operatori Musicali della Scuola di Musica di Fiesole.

Tra i docenti: Alessio Nocentini, Fabiana Russo, Serena Burzi, Riccardo Dalla Noce, Benedetta Bertuccini, Annamaria Chiarini e vari giovani tutor che sono allievi o ex-allievi della Scuola Le 7 Note.

Grazie all’attività musicale d’insieme, al gioco e alla vivacità dell’approccio educativo, non è necessaria per i partecipanti alcuna conoscenza pregressa degli strumenti musicali.