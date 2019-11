Arezzo, 29 novembre 2019 – In occasione degli eventi organizzati per i 20 anni di Nuove Acque, il gestore del servizio idrico integrato di Arezzo e di parte della provincia di Siena riunisce ad Arezzo alcuni dei più autorevoli esperti nazionali del clima e dell’ambiente. L’appuntamento è per lunedì 9 dicembre al Teatro Petrarca, dove, dalle 9.30, si aprirà il convegno I cambiamenti climatici: il futuro della risorsa idrica, che vedrà tra i protagonisti più attesi Mario Tozzi, divulgatore scientifico e primo ricercatore del CNR.

Il tema scelto è attualmente un argomento di forte attualità e ben si lega all’attività di Nuove Acque e al suo impegno nel fornire un servizio ottimale alla popolazione, nel massimo rispetto del patrimonio idrico del territorio in cui opera. Cambiamenti climatici e risparmio di una delle più importanti risorse naturali che abbiamo a disposizione sono strettamente legati. Sarà quindi questo il punto di partenza e il comune denominatore degli interventi dei numerosi relatori che si alterneranno sul palco. Oltre al già citato Tozzi, anche il professor Claudio Lubello (Università degli Studi di Firenze), Andrea Minutolo (Legambiente), Bernardo Gozzini (Consorzio Lamma) ed Erasmo D’Angelis (Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale), per citarne alcuni.

A fare gli onori di casa i vertici di Nuove Acque che accoglieranno studiosi, tecnici dell’azienda e i rappresentanti delle istituzioni (Regione, Comuni e Autorità Idrica Toscana). Il programma completo è disponibile sul sito www.eventinuoveacque.it/cambiamenti-climatici-convegno/, dove tutti gli interessati potranno anche effettuare l’iscrizione al convegno: la partecipazione è gratuita e l’accesso è libero per il pubblico, previa una formale registrazione entro il 6 dicembre (ore 12.00) finalizzata a verificare le adesioni e rispettare i limiti di capienza del teatro per motivi di sicurezza. Al termine della sessione convegnistica, alle 14.00 avrà luogo la premiazione del concorso fotografico lanciato nelle scorse settimane Proteggiamo l’acqua. La Giuria di qualità premierà il fotografo che con i suoi scatti ha saputo meglio di tutti valorizzare l’acqua e soprattutto ha saputo con la sua arte trasmettere l’importante messaggio di tutela e conservazione. La foto del vincitore sarà pubblicata sul sito internet di Nuove Acque e affissa nelle agenzie territoriali.