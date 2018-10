di SILVIA BARDI

Arezzo 16 ottobre 2018 - La stampa, le lettere dal fronte, un’Italia che da nord a sud si conosce e si riconosce come popolo italiano tra uno scontro e l’altro dentro le trincee, l’armata sanitaria dei volontari della Croce Rossa, le strategie e le grandi battaglie, la vita nelle montagne, le nuove armi dall’aereo al dirigibile, il ruolo delle donne che si trovarono a ridisegnare il volto della società prendendo il posto degli uomini, cinque milioni di soldati chiamati a combattere e 600mila morti e in ricordo dei morti e dei senza nome i sacrari, i monumenti a cominciare dal “milite ignoto” che chiedono di non essere dimenticati. E’ il racconto della Grande Guerra nella mostra itinerante inaugurata ieri in prefettura dal prefetto Anna Palombi e dal generale Pietro Tornabene per i cento anni della fine della Prima Guerra Mondiale alla presenza delle autorità civili e militari, del vescovo, delle associazioni combattentistiche e degli studenti della media IV Novembre.

Una mostra storico-documentale, che ad Arezzo dà simbolicamente avvio al percorso celebrativo della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, diciotto pannelli che attraverso fotografie, documenti e stampe che fa rivivere volti e luoghi della grande guerra e che resterà aperta fino a venerdì 19 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.00. “Noi abbiamo il dovere civico di non dimenticare e celebrare gli uomini valorosi che hanno combattuto la guerra - dice il prefetto Palombi - mi rivolgo soprattutto ai giovani, sono loro che devono ricordare e andare a ripercorrere le tappe della storia perché quello che ci hanno dimostrato i nostri avi sono i principi di libertà e dell’acquisizione dei diritti”. Una mostra inaugurata con una vera e propria lezione di storia da parte del Generale Pietro Tornabene comandante del’Istituto Geografico Militare che sta portando la mostra in giro per l’Italia: “Invito tutti a leggere questi pannelli per lo stimolo che dà, un’occasione per cercare, pensare, meditare, approfondire. A cominciare dai motivi che hanno scatenato la guerra - spiega il generale - un evento minimo dalle conseguenza disastrose quando il 28 giugno 1914 Francesco Ferdinando erede al trono dell’impero austriaco viene assassinato con la moglie a Sarajevo e che porterà l’Europa alla guerra in agosto. Ma non l’Italia che non è pronta, lo farà nel 1915 per riprendere agli austriaci il Trentino e il Friuli Venezia Giulia”.

E quella che doveva essere una guerra breve durerà cinque anni: “Se avessero letto bene la storia avrebbero potuto immaginare che poteva durare di più come la guerra civile americana - continua il generale - e sarà un evento terrificante traumatizzante, sanguinoso, più della Seconda guerra mondiale, una guerra difficile, dura, combattuta nelle trincee tra sporcizia, odori nauseanti, feriti, morti, freddo, topi, scarafaggi, fango, terrore, assalti verso la morte certa”. Una guerra che ha anche creato l’italianità: “Cinque milioni di soldati provenienti dal sud e dal nord che parlavano solo il loro dialetto e pochissimi sapevano scrivere, si sono trovati costretti a parlare e a imparare scrivere l’italiano per comunicare tra loro e con le famiglie a casa”. Infine l’appello ai giovani: “Siate curiosi, essere curiosi e conoscere attraverso le esperienze di chi ci ha preceduti è il miglior vaccino per evitare errori futuri”.