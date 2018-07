Arezzo, 27 luglio 2018 - A Cortona arriva un’artista poliedrica e imprevedibile che negli anni ha saputo sempre rinnovarsi, fra tradizione e sperimentazione: Nada. La Fortezza del Girifalco prosegue così, nella serata di sabato 28 Luglio, il periodo più intenso degli eventi dell’estate 2018.

L’esibizione della cantante livornese sarà un momento unico: solo per questa estate, esclusivamente in luoghi molto particolari accuratamente selezionati, Nada ripropone il bellissimo concerto del “Nada Trio”, progetto nato nel 1994 in collaborazione con Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti (chitarra e contrabbasso degli Avion Travel). Da lì nacque un disco a cui seguì un tour molto apprezzato in Italia e in Europa. Il “Nada Trio” raccolse riconoscimenti importanti fra cui il Premio Tenco e il Premio Musicultura di Recanati.

Nell’occasione Nada sarà accompagnata da Andrea Mucciarellialla chitarra e il concerto sarà anticipato dall’esibizione del chitarrista acustico Lorenzo Polidori, iniziativa che fa parte del progetto “Glocal Sound – Giovane Musica d’autore in circuito”.

La serata è frutto della collaborazione di On The Move, l’associazione che sta portando avanti il progressivo recupero e rilancio della Fortezza del Girifalco, con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e l’Amministrazione Comunale di Cortona.

Seguirà poi in Fortezza un fitto programma di eventi per tutto Agosto, del quale ricordiamo oltre all’appuntamento mensile con l’Aperitivo in Fortezza (che si svolgerà il 1° del mese) e le esibizioni circensi “Gunteria Street Show” e “Sconcerto d’amore” (3 Agosto) anche la grande notte con il DJ Alex Neri (sabato 4), Woody Mann accompagnato da Davide Mastrangelo e Masella Re per l’anteprima della Cortona Jazz Night (giovedì 9) e Dimartino (con Gabriella Martinelli come opening act, domenica 26).

La Fortezza può disporre di un ampio parcheggio (sia di fronte alla rocca che nella vicina Piazza S.Margherita), ma per il concerto di sabato è previsto anche un servizio gratuito di navetta dal centro storico, con partenza da Piazza Mazzini (Porta Colonia). Il servizio sarà svolto dalle 20 alle 21,30 e dalle 23.30 alle 00.30.

L’ingresso al concerto costa 10 euro: i biglietti si possono prenotare scrivendo a info@fortezzadelgirifalco.it o chiamando il numero 0575 1645507.

Sarà possibile anche cenare presso il Bistrot della Fortezza: in quel caso si consiglia la prenotazione ai numeri 3662017100 o 3388109584