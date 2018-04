Arezzo, 6 aprile 2018 - Riparte la stagione del teatro di Anghiari.

Venerdì 6 aprile, ore 21 fuori abbonamento

NATIA Quartet, in concerto

I Colori dell'Anima



Ascoltare I Colori Dell'Anima per il Natia Quartet significa cercare e ritrovare nella musica jazz le tracce di un lungo viaggio tra persone, suoni ed emozioni, tra canzoni d'autore e musica popular italiana.

I Colori Dell'Anima è un progetto musicale in cui si riconosce il filo di una storia, di molte storie musicali che si intrecciano nel gioco di analogie sonore e reminiscenze che popola le tracce del CD di esordio del Natia Quartet.

I Colori Dell'Anima è anche un sogno collettivo che diventa realtà, giocando tra stilemi jazz e brani dimenticati. E' anche il frutto della condivisione e ricerca espressiva di Mauro Carboni, Massimo Pucciarini, Luca Grassi e Mauro Giorgeschi.

Sono frammenti di un passato recente e lontano che diventano futuro e presenza musicale.



Mauro Carboni – flauto, sax tenore e soprano

Massimo Pucciarini – pianoforte

Luca Grassi – contrabbasso e basso elettrico

Mauro Giorgeschi – batteria

Domenica 8 Aprile, ore 17,30

Federico Buffa racconta:

Olimpiadi del '36

Con Alessandro Nidi, pianoforte

Siamo a Berlino, nella Germania che è nazista da appena tre anni. È il 1 agosto ed è il ventiduesimo anniversario dell’inizio della Grande Guerra. Noi veniamo da ottant’anni di pace, loro da ventidue, che per l’Europa, all’epoca, era già un bel traguardo. Eppure le strade, non solo quelle di Berlino, sono già piene di uniformi e militari. Si ricomincerà a sparare, presto. Più o meno, lo sanno tutti. Eppure, in quelle poche settimane di gare, il tempo e la Storia sembrano fermarsi. Per quanto possa sembrare pazzesco, a posteriori, ai nostri occhi, quasi nessuno - solo l’Unione Sovietica e la Spagna sull’orlo della guerra civile - boicotta le Olimpiadi del Führer. Non l’Inghilterra, non gli Stati Uniti, non la Francia. I cui atleti, anzi, sfilano alla cerimonia di apertura facendo il saluto nazista a Hitler. Solo due anni dopo, sarà la Wermacht a sfilare col braccio teso sugli Champs-Élysées, dopo aver preso Parigi.

Venerdì 13 aprile, ore 21,00

I Maestri della scena in collaborazione con Rete Teatrale Aretina

Luca Zingaretti

Conversazione con Gianfranco Capitta

L’attore forse il più amato dal pubblico italiano (e non solo). Ha imposto su tutte le reti del mondo simpatia, intelligenza e fascino del personaggio con cui viene quasi identificato, il commissario Montalbano. Ma Luca Zingaretti non si è improvvisato star. Diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica, è stato allievo del più importante regista della scena italiana, Luca Ronconi. Con lui si è formato e ha imparato i rudimenti del mestiere. È stato interprete indimenticabile di alcuni suoi spettacoli, per poi misurarsi con altri maestri della regia come Peter Stein. Poi il cinema, e l’ormai indissolubile immedesimazione con il commissario di Camilleri, senza smettere mai di misurarsi col palcoscenico, interprete e regista di spettacoli di grande fascino e di sensibile impatto sociale. Un tragitto unico, da ripercorrere con lui.

Sabato 21 aprile, ore 21 in collaborazione con Ente Mostra

Voci e suoni della luna

con Alessandro Quasimodo, voce recitante

Domenico Lafasciano, chitarra jazz

Il figlio di uno dei più grandi poeti italiani, premio Nobel per la letteratura 1959, dà voce alle poesie del padre e alle liriche che hanno omaggiato l'astro che tanta influenza ha sulla terra e sui suoi abitanti. Le più belle poesie di tutti i tempi che ci parlano della Luna. Uno spettacolo poetico musicale con la voce calda e sensuale di Alessandro Quasimodo, accompagnata dalla chitarra intima e passionale di Domenico Lafasciano. Un viaggio attraverso il tempo fra poesie declamate liberamente, altre accompagnate da suggestivi commenti musicali e brevi composizioni per chitarra sola, sempre in tema con la magia evocatrice della Luna. In programma poesie di: Saffo, Leopardi, Anderson, Verlaine, Prévert, Garcia Lorca, Pirandello, Carducci, Quasimodo. Musiche di: Brouwer, Smith-Brindle, Rak, Cordero, Lafasciano.

Mercoledì 2 maggio, ore 21 in collaborazione con Ente Mostra, Busatti, L'Intrepida

ESSERE LEONARDO DA VINCI

Un’intervista impossibile

Spettacolo teatrale diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory

con la partecipazione di Gianni Quillico nel ruolo dell’intervistatore

Lo spettacolo teatrale “ESSERE LEONARDO DA VINCI - Un’intervista impossibile” diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory mette in scena la vera vita del genio italiano attraverso il teatro con la storia dell’arte e la scienza. Attraverso il format dell’intervista impossibile, Massimiliano Finazzer Flory diventa Leonardo ‘fisicamente’ indossando costumi d’epoca, con un trucco che è una vera e propria ricostruzione del volto del genio di da Vinci; recita in lingua rinascimentale su testi originali dello stesso Leonardo fra cui il celebre Trattato della pittura.

Nell’intervista impossibile, Leonardo in 70 minuti risponde a domande sulla sua infanzia, sulle sue attività in campo civile e militare, su come si fa a diventare “bono pittore”, sul rapporto tra pittura e scienza, pittura e scultura, pittura e musica. Ci parla di anatomia, di psicologia e di fisica, della sua passione per il volo. Commenta il Cenacolo e mima come in una danza le figure degli apostoli, accenna al suo rapporto con la religione, affronta il tema dell’acqua, allude alla moda del suo tempo, risponde agli attacchi dei nemici, spiega i moti dell’animo e, infine, dispensa sentenze e aforismi per vivere il nostro tempo.

Sabato 5 maggio, ore 21 in collaborazione con Anghiari Dance Hub

Spettacolo di Silvia Gribaudi

Finalista Premio UBU 2017 (Miglior spettacolo di danza 2017)

Finalista Premio Rete Critica 2017

in scena Claudia Marsicano - Premio UBU 2017- Nuova attrice under 35

R. OSA _10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI

R.OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazionale con il pubblico .

R.OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di Jane Fonda, al concetto di successo e prestazione.

R.OSA è uno spettacolo in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo sguardo dello spettatore all’interno di una drammaturgia composta di 10 esercizi di virtuosismo.

R.OSA è un’esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere protagonista volontario o involontario dell’azione artistica in scena .

R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei nostri giudizi. Lo spettacolo mette al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite.

R.OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità.

Sabato 19 maggio, ore 21

Neri Marcorè

Recital

con Neri Marcorè

Giua, Pietro Guarracino, Vieri Sturlini, voci e chitarre

Un affresco teatrale che, utilizzando la forma del teatro canzone, cerca di interrogarsi sulla nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e speranza del futuro. Ispirazione principale di questo percorso sono le canzoni di Fabrizio De André e le visioni lucide e beffarde di Pier Paolo Pasolini, apocalittiche, visionarie profezie che raccontano di una “nuova orrenda preistoria”, che sta minando politicamente ed eticamente la nostra società. Storytelling contemporaneo di un artista eclettico, voce "recitante e cantante" che sa raccontare, come pochi in Italia, piccoli e grandi disastri quotidiani.

STAGIONE TEATRALE 2018

Info Abbonamenti e Biglietti

Abbonamento ai 5 spettacoli in cartellone (con posto riservato per Luca Zingaretti): € 65,00

Luca Zingaretti - Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (posto riservato agli abbonati)

Tutti gli spettacoli: Intero: € 10,00 / Ridotto: € 8,00

Federico Buffa e Neri Marcorè: Intero: € 20,00 / Ridotto: € 15,00