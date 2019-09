Arezzo 19 settembre 2019 - Musica al Pionta per riportare gli aretini nel grande parco cittadino con il festival “Ricreando oltre il suono” al Parco del Pionta con l’associazione Le 7 Note in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Fondazione Guido d’Arezzo. Un progetto che si articola in concerti, laboratori, corsi, seminari, campus e varie proposte culturali che coinvolgono tutte le età, da 0 a 99 anni, con un importante filo conduttore: tutte le attività sono gratuite per i partecipanti. Una sorta di “festival permanente” che intende offrire un servizio costante per il Parco e per il territorio. “Si tratta di una iniziativa di particolare rilevanza, sia dal punto di vista della qualità musicale degli eventi e dei concerti proposti, sia per il valore sociale che essa rappresenta, con il riconoscere alla musica la capacità di curare, incuriosire, stimolare, intervenire sul disagio – dichiara il sindaco e presidente della Fondazione Guido d'Arezzo Alessandro Ghinelli - altrettanto importante, l'individuazione del Parco del Pionta quale palcoscenico naturale di una serie di concerti, un modo speciale e suggestivo per valorizzare e sostenere il recupero di questa area verde”. “La musica è un linguaggio universale ed in questo caso non è il fine, ma il mezzo per unire le persone – commenta il presidente dell’associazione Le 7 Note, Luca Provenzani – formazione e musica sono le nostre parole chiave per la crescita della comunità e per contrastare ogni forma di fragilità sociale.” Tra le proposte di questa edizione concerti negli scavi archeologici del Parco del Pionta, dal Coro Pop alle attività per bambini ed anziani, fino ai concerti in ospedale e agli approfondimenti su salute e stili di vita.

CONCERTI AL PIONTA

Nel 2015 l’Associazione Le 7 Note ha iniziato ad organizzare concerti dentro il Parco del Pionta al tramonto e in orario serale, invitando i cittadini per frequentare l’area verde anche al di là del classico orario diurno. Cinque anni dopo l’iniziativa è cresciuta e si è radicata nel territorio, dando vita, con la nascita di RiCreando, a vere e proprie giornate musicali pensate per vivere e riscoprire il parco. I concerti si terranno tutti all’interno dell’area archeologica del Duomo Vecchio. Oltre alle esibizioni degli artisti, le giornate prevedono camminate culturali a cura dell’Associazione A Piede Libero e visite guidate agli scavi archeologici del Duomo Vecchio a cura dell’Associazione Culturale Academo, Concessionaria Ministeriale dello scavo archeologico al Pionta con patrocinio CNI Unesco. Giovedì 19 settembre alle 81,30 si esibirà il violoncellista Luca Provenzani (primo violoncello dell’Ort, Orchestra della Toscana), assieme all’Ensemble Vocale Vox Cordis diretto da Lorenzo Donati. Il 26 settembre sempre alle 18,30 sarà la volta del concerto a cura della cantante Silvia Vajente con la partecipazione del Coro Vis Cantus e dei bambini dell’Orchestra Sociale MusicaSempre. Gran finale venerdì 27 settembre a partire dalle 14 quando l’iniziativa si unirà a “Bright la notte dei ricercatori” nell’aula teatro del Campus del Pionta quando andrà in scena “Mille e un lettore, lettura collettiva delle mille e una notte” a cura di Simone Zacchini, in collaborazione con Università di Siena, Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale. Alle 18 performance musicale con lo spettacolo “Navigare tra i suoni: musica, filosofia, parole”, con Giuseppe Patota, Simone Zacchini e il gruppo musicale Fil.O.

CORO POP GRATUITO

Insieme a Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo, nell’ambito di RiCreando l’Associazione Le 7 Note propone anche la seconda edizione del corso gratuito di coro pop, condotto da Silvia Vajente. Il corso promuove l’approccio alla vocalità corale e alla scoperta del canto anche per chi non si è mai avvicinato prima a questa disciplina. Il corso verrà presentato con un open day lunedì 7 ottobre alle 17 al Centro Arezzo Coop.fi di viale Amendola. Le lezioni si terranno quindi a cadenza variabile fino al 16 dicembre lunedì dalle 17 alle 19.30, sempre al Centro di Viale Amendola. I partecipanti saranno divisi in due gruppi: bambini (5-11 anni) e adulti (dai 12 ai 99 anni). Il repertorio si concentrerà sui grandi classici di pop, funky, rock e gospel. Il corso si concluderà con un’esibizione in concerto dei partecipanti, inserita nel concerto di Natale della stagione Musica Al San Donato Il canto corale crea un fluido di connessione tra le persone, un senso di appartenenza ad una comunità e voglia di condivisione. Cantare in coro promuove l'incontro tra anime affini, aumentando il senso di solidarietà e cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune.

ATTIVITA’ PER LE RSA

In collaborazione con Cooperativa Koinè si terranno attività per tutte le età, anche per anziani, autosufficienti e non. Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Koinè, in settembre i giovani allievi della Scuola Le 7 Note animeranno l’Rsa Pionta con concerti pomeridiani che coincideranno con le giornate dei Concerti del Parco, alle 15.30 di giovedì 19 e 26 settembre. Il 5 ottobre invece, in occasione della festa dei nonni, le esibizioni degli allievi della scuola raggiungeranno l’RSA Pescaiola. Sempre all’Rsa Pescaiola, sabato 23 novembre verrà realizzato il laboratorio “Nel nostro giardino segreto - Io sono chi”, a cura della cantattrice Alessia Arena. Il laboratorio è incentrato sulla narrazione di storie di uomini attraverso la voce degli animali di un giardino immaginario senza tempo. Proporrà agli ospiti percorsi di scrittura creativa, narrazioni-interviste e un evento conclusivo.

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE

RiCreando porta gratuitamente la musica negli asili della Cooperativa Koinè, potenziando il successo dell’iniziativa già consolidata de Le 7 Note di musica negli asili del Comune di Arezzo. Imparare a suonare uno strumento fin da piccoli. Il progetto è condotto da Alessio Nocentini, docente abilitato all’insegnamento con Metodo Suzuki e Children’s Music Laboratory. Dal 24 al 26 settembre, inoltre, verrà proposto il Campus Musicasempre, un campus sull’orchestra sociale rivolto alla fascia d’età della scuola primaria, che permette anche a bambini che non hanno mai suonato prima di suonare insieme agli altri. I partecipanti al Campus potranno suonare con l’Orchestra Musicasempre, progetto che si basa sul modello di El Sistema, grazie a cui il fondatore Josè Antonio Abreu, attraverso la musica, ha offerto una prospettiva di crescita umana e culturale a centinaia di bambini provenienti dalle strade del Venezuela. L’orchestra è gratuita, compresi gli strumenti offerti in comodato d’uso. Per provare gratuitamente gli strumenti musicali, i bambini di tutte le età potranno approfittare dell’open day della Scuola Le 7 Note, che ha sede dentro il Parco del Pionta il 21 settembre.

CONCERTI ALL’OSPEDALE SAN DONATO

Tornano i concerti domenicali all’ospedale San Donato dove da oltre dieci anni l’Associazione Le 7 Note porta avanti una stagione di musica in ospedale ad ingresso libero. Occasione di svago e di condivisione per ricoverati e i loro familiari , per gli operatori sanitari e per tutti gli aretini. Il principale obiettivo è quello di costruire percorsi riabilitativi e di contrasto alla solitudine. La stagione prevede concerti di musica in ospedale aperti ai degenti e al pubblico esterno, in collaborazione con la Usl Toscana Sud Est, spesso associati alle “Pillole della salute”, brevi momenti di informazione sanitaria a cura dei medici dell’ospedale. Grazie a questa iniziativa, molte persone percepiscono l’Ospedale non più solo come luogo di cura ma anche luogo di cultura, dove tornano anche quando sono guariti. Cinque i concerti in cartellone: si parte il 6 ottobre con i vincitori del Concorso Calcit, il 20 ottobre sarà la volta del Duo Nese (giovanissimo duo trombone e ottavino vincitore del Premio Crescendo 2018, accompagnati dal pianoforte), il 10 novembre suonerà il Duo Comancita (Giada Moretti saxofono, Antonio Saulo fisarmonica), il 24 novembre il talentuoso Quartetto Cherubini (Quartetto di sax vincitore di numerosi concorsi) e il 15 dicembre sarà la volta del tradizionale Concerto di Natale in collaborazione con Fondazione Il Cuore Si Scioglie. Le “Pillole della salute” verranno proposte 20 ottobre e 24 novembre, mentre il 10 novembre l’Associazione Kairos proporrà delle pillole di musicoterapia.