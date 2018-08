Arezzo, 4 agosto 2018 - Aperture serali straordinarie sabato sera e la prima domenica del mese ad ingresso gratuito. Sono queste le iniziative che amplieranno l’offerta culturale nei musei statali aretini del Polo Museale della Toscana. Si parte sabato 4 agosto quando la Basilica di San Francesco, il Museo Archeologico Nazionale e il Museo di Casa Vasari saranno aperti in orario serale. In particolare il Museo Statale di Casa Vasari sarà aperto dalle 20 alle 23 con visite guidate da parte dei curatori alla mostra “Giorgio Vasari tra Venezia e Arezzo. La Speranza e altre storie dal Soffitto del Palazzo Corner-Spinelli”, promossa dal Polo Museale della Toscana in collaborazione con le Gallerie dell'Accademia di Venezia e con il Concessionario dei Servizi Munus/Mosaico. Un'occasione davvero unica per ammirare all'interno della dimora dell'artista aretino l’Allegoria della Speranza, finalmente ricomposta ed esposta al pubblico per la prima volta. Il Museo Aziendale Gori&Zucchi - Uno A Erre di Arezzo partecipa all'evento esponendo una raccolta di gioielli e preziosi realizzati nei propri laboratori nella seconda metà degli anni novanta del Novecento, ispirata ai gioielli del Rinascimento e alla produzione artistica di alcuni dei principali artisti dell'epoca, tra cui il Vasari stesso. Nel tre mesi di svolgimento della mostra sono previste diverse aperture serali straordinarie con visite guidate alla mostra da parte dei curatori.

Per il mese di agosto le serate saranno oltre a sabato 4 anche sabato 25 agosto sempre dalle 20 alle 23. La Basilica di San Francesco seguirà lo stesso orario straordinario serale con visite guidate alla Cappella Bacci. Il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’anfiteatro romano di Arezzo saranno aperti dalle 19.30 alle 22.30. Domenica 5 agosto come ogni prima domenica del mese i musei tornano poi ad ingresso gratuito. Gli stessi Musei e il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna saranno aperti gratuitamente, con questi orari: 8,30-13,30 il Museo Statale di Casa Vasari, 13-18 la Basilica di San Francesco, 8,30-19,30 il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’anfiteatro romano di Arezzo e 15-19 il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di via San Lorentino. Non solo, l’anfiteatro romano domenica 5 agosto ospiterà nei propri spazi, il cui uso è stato concesso per l’occasione alla Fondazione Guido d’Arezzo, la prima serata del Festival Puccini che prevede l’esecuzione de “La Bohéme” di Giacomo Puccini, con Alberto Veronesi che dirige l’Orchestra Sinfonica di Tiblisi e la regia di Lev Pugliese.