Arezzo 7 novembre 2019 - Molière, Goldoni, Petrolini, musical e danza sui palcoscenici in questo fine settimana.

MOLIERE APRE LA STAGIONE DEL PETRARCA

E’ un grande classico di Molière ad aprire la stagione del teatro Petrarca di Arezzo. Venerdì 8 e sabato 9 novembre per la regia di Arturo Cirillo va in scena “La scuola delle mogli” con Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzigallo, Giacomo Vigentini. E’ la storia di Arnolfo, ossessionato dal timore dell’infedeltà coniugale che decide, per ovviare al rischio, di allevare fin dall’infanzia una ragazzina, Agnese, tenendola segregata e immersa nell’ignoranza più totale nella speranza di farne una futura moglie virtuosa. Nella regia di Cirillo una specie di “casa di bambola” girevole, con la camera-prigione di Agnese e una finestra “tentatrice” che si affaccia su una piazzetta dove avvengono gli incontri tra i vari personaggi. Una commedia dove Molière riesce ancora una volta a far ridere di noi stessi e delle nostre debolezze. Una produzione di Marche Teatro – Teatro dell’Elfo – Teatro Stabile di Napoli.

DARIO BALLANTINI E’ PETROLINI AL TEATRO SPINA

Dario Ballantini, il trasformista di “Striscia la notizia” porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio, il grande Ettore Petrolini sabato 9 novembre al teatro Spina di Castiglion Fiorentino. . Con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, l’artista livornese riesce a far rivivere, in una versione più aderente possibile all’originale, sette personaggi creati dal grande comico romano nato a fine ‘800: Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone, si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali. L’artista livornese approfondisce alcuni contenuti ed osservazioni, per spiegare e dare importanza al recupero di memoria collettiva e per preservare il futuro dei comici, dalla mancanza di agganci culturali col passato. Ettore Petrolini può essere infatti considerato il precursore di tutta la comicità italiana, pure moderna compresa la versatile creazione di personaggi che, corredati da rudimentali trucchi speciali sono stati anche di ispirazione per molti grandi interpreti della scena italiana. Il lavoro di ricerca di trucchi e costumi originali, restituisce l’atmosfera pionieristica di questo genio assoluto. Il commento musicale e la riproposizione dei successi “Petroliniani” sono affidati al virtuoso fisarmonicista e compositore Marcello Fiorini che ne ha curato anche gli arrangiamenti. La regia, dopo il successo dello spettacolo “Da Balla a Dalla – Storia di un imitazione vissuta” tutt’ora in scena nei teatri, è affidata a Massimo Licinio.

LA LOCANDIERA CON AMANDA SANDRELLI ALL’ANTEI

Sarà Amanda Sandrelli nel ruolo di Mirandolina la protagonista de “La Locandiera”, grande classico di Carlo Goldoni domenica 10 novembre alle 21 ad aprire la stagione di prosa del Teatro degli Antei a Pratovecchio, produzione Arca Azzurra, su testo riadattato dal drammaturgo e scrittore aretino Francesco Niccolini che ne firma anche la regia con Paolo Valerio, e che coglie molti spunti dall’attualità per offrire allo spettatore una commedia che fa riflettere e che Goldoni definiva “la più morale, la più utile, la più istruttiva” fra tutte quelle scritte. La protagonista lotta per portare avanti la locanda dopo la morte del padre, lotta contro quattro uomini in contemporanea, lotta per affermare la forza e la dignità di una donna amazzone, in un mondo in cui le donne sono solo oggetto di piacere o di disprezzo. In scena, accanto alla Sandrelli, Alex Cendron, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti e Lucia Socci. Le scene sono di Antonio Panzuto, le luci di Marco Messeri e i costumi di Giuliana Colzi. Lo spettacolo sarà preceduto alle 20.30 da un brindisi augurale per l’apertura della nuova stagione teatrale.

IL MUSEO DELLA FELICITA’

Uno spettacolo speciale con ragazzi speciali giovedì 7 novembre, alle 17,30, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro con “Il museo della felicità contemporanea”, spettacolo che nasce dal laboratorio teatrale condotto da Gilda Foni e Chiara Ramanzini con i ragazzi del centro diurno Casa di Rosa della cittadina biturgense. Lo spettacolo è ambientato in un museo d’arte animato da turisti, operatori museali e opere d’arte che interagiscono con i visitatori: un museo interattivo in cui i grandi capolavori della storia dell’arte svelano il loro volto umano. Il lavoro è il frutto di un percorso iniziato a gennaio, durante il quale i partecipanti hanno potuto sviluppare il proprio desiderio espressivo, attraverso improvvisazioni libere e guidate attorno al tema dell’arte. Il laboratorio, giunto quest’anno alla decima edizione, è a cura dell’associazione culturale CapoTrave/Kilowatt, in collaborazione con Sean Cooperativa Sociale Onlus, Unione dei Comuni, Regione Toscana e Comune di Sansepolcro.

UN MONSONE AL MECENATE

Come un “Monsone” arriva sul palcoscenico del teatro Mecenate di Arezzo domenica 10 novembre alle 17 la ballerina e coreografa italo-nipponico Masako Matsushita. Una prima nazionale per la rassegna “Invito di Sosta” dell’associazione Sosta Palmizi. In scena la danza racconterà la potenza degli elementi della natura come vento, acqua , terra nel loro ciclico portare cambiamento, stabilità, ma anche desolazione e anche vita. Proprio come succede nella vita degli esseri umani il cui corpo muta continuamente diventando strumento di distruzione ma anche di creazione. Lo spettacolo “Monsone” nasce da due autori italo giapponesi Masako Matsushita, danzatrice e coreografa, e Mugen Yahiro, artista del taiko e di strumenti provenienti da terre lontane. Uno spettacolo che coniuga danza e musica elettronica, riflettendo sulla relazione tra essere umano e natura. Replica per gli studenti lunedì 11 novembre alle 10. Pr l’occasione si terrà una masterclass con Matsushita venerdì 8 novembre allo Spazio Seme.

IL RE LEONE DELLA SCUOLA DANZ’ART

Evento a km zero al teatro Verdi di Monte San Savino venerdì 8 novembre alle 21,15. Un fuori abbonamento della stagione teatrale curata da Comune di Monte San Savino, Officine della Cultura e A.S. MonteServizi. Protagoniste sulla scena le allieve della scuola di danza Danz’Art diretta da Elisa Barberi, con lo spettacolo “Il Re Leone”. Regia di Elisa Barberi che firma anche le coreografie insieme a Giulia Barberi e Magdalena Raznichiewicz. Costumi di Duilia Toti. La storia di Simba, figlio del re Mufasa, giovane leone e futuro Re della Savana. Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro. Biglietteria il giorno di spettacolo al teatro Verdi aperta dalle 20

I SUPEREROI DA COMMEDIA DELLA NATA

La rassegna “Voglio la luna” organizzata da Nata Teatro al Cinema Nuovo di Capolona propone domenica 10 novembre alle 17:30 “Supereroi da commedia”, divertente spettacolo di burattini in baracca di e con Lorenzo Palmieri, prodotto dalla Compagnia Lagrù. La vita nella città di Puppet City scorre tranquilla fino a quando non irrompe in scena un nuovo super cattivo che vuole distruggerla. Info e prenotazioni 3791425201. Ingresso spettacoli 6 euro.