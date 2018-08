Arezzo, 1 agosto 2018 - Un inizio d’agosto scoppiettante per Loro Ciuffenna, che accoglierà i turisti con due iniziative da non perdere: domenica 5 agosto l’ormai tradizionale “bisteccata sul Ciuffenna” e domenica 12 agosto la “Fiera di Mezza Estate. La Bisteccata del 5 agosto, giunta ormai alla nona edizione, promette di coniugare sapori e divertimento in un contesto d’eccezione: quello delle vie di Loro, annoverato tra i borghi più belli d’Italia, incastonato fra le pendici del Pratomagno e il letto di roccia scavato nei secoli dal torrente Ciuffenna. Il menù della cena, che avrà inizio alle ore 19, è alla carta. La prenotazione, non obbligatoria, è consigliata ai numeri di telefono 055 917 1025 oppure 339 7961905. A curare la colonna sonora della serata il duo Kriss&Ilaria.

Domenica 12 agosto torna invece la fiera dedicata ad antiquariato, collezionismo, arti e mestieri: oltre ottanta gli espositori provenienti da tutta la Toscana che si daranno appuntamento nelle vie del centro, animate anche dai negozi, che resteranno aperti in via straordinaria per tutto il giorno. Così, tra uno spuntino a base di specialità locali e una passeggiata alla scoperta degli angoli più caratteristici di Loro, si potrà anche dare la caccia al miglior affare, aggiudicandosi gli oggetti più belli e particolari esposti sui banchi.

Entrambe le iniziative sono organizzate con la regia della Confcommercio nell’ambito delle attività di animazione del Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio del Comune di Loro Ciuffenna e il contributo di Regione Toscana e Banca del Valdarno.