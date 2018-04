Arezzo, 26 aprile 2018 - Ospite d'onore al FolkAurora la tradizione del canto toscano con Lisetta Luchini e il suo nuovo CD "Il popolare canto" venerdì 27 aprile ore 22.00 con Lisetta Luchini voce, discorsi e chitarra, Marta Marini mandolino, chitarra Sara Ceccarelli flauto e percussioni



L’artista toscana, testimone autorevole della musica popolare della nostra regione, presenta il suo nuovo CD per le Ed FolkNote Firenze. È un concerto OMAGGIO al canto di tradizione che va dalla reinterpretazione di noti brani sempre degni di essere ascoltati, alla riproposizione di canti di ricerca attinti negli archivi del Centro Studi Tradizioni Popolari e direttamente sul territorio, fino a brani inediti d’autore. Il Cd è dedicato a chi Lisetta ha incontrato sulla sua strada e ha condiviso con lei l’assoluta convinzione del valore culturale della musica popolare. Nasce spontaneo nel suo concerto il tributo a Riccardo Marasco, Caterina Bueno, e Carlo Monni artisti che hanno speso la vita per la musica e per la TOSCANA.

Ingresso libero con tessera Arci.