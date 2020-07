Arezzo 11 luglio 2020 - Apre al pubblico Aboca Experience, la nuova sezione multimediale di Aboca Museum a Sansepolcro nel Palazzo Bourbon del Monte. Grazie al progetto dello studio milanese di design Dotdotdot (lo stesso che ha realizzato la stanza dei cassetti nel Piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano) sarà fruibile un percorso immersivo e interattivo, dove il visitatore è chiamato a interagire con le installazioni, facendo esperienza diretta di cosa fa e produce l’azienda coinvolgenndo punti di vista inediti che il linguaggio del digitale e dellinteraction design consentono. L’allestimento, che si distribuisce su cinque ambienti, è un percorso di scoperta attraverso proiezioni video, grafiche aumentate e contenuti interattivi e tanti allestimenti multimediali sull’innovazione scientifica, sulla cura dell’uomo e sulla sostenibilità ambientale. Al piano terra del museo il nuovo percorso guida il pubblico all’interno del mondo Aboca, accompagnandolo alla scoperta della storia dell’azienda, dei suoi valori, delle sue persone, immersi nelle coltivazioni biologiche o esplorando i laboratori di ricerca scientifica fino agli stabilimenti di produzione.

La sezione del museo dedicata ad Aboca Experience si snodalungo cinque sale, dedicate ad altrettanti aspetti della filiera e della vita aziendale. “Attraverso Aboca Experience vogliamo restituire ai visitatori l’esperienza di visita in azienda - spiega Anna Zita Di Carlo, direttrice di Aboca Museum - è un modo coinvolgente per conoscere l’unicità di Aboca e per guidare il pubblico alla scoperta dei valori che guidano tutto il nostro gruppo. Lungo il percorso grazie alle installazioni interattive ognuno potrà sperimentare in prima persona come, dalle coltivazioni alle più moderne biotecnologie, la nostra salute è strettamente connessa alla complessità della natura.” Il percorso si conclude infine con un appello al visitatore: lasciando il proprio messaggio sarà possibile contribuire alla crescita di una suggestiva “installazione vegetale”, a ribadire la connessione tra l’uomo e il sistema vivente.

La visita ad Aboca Experience è inclusa nel biglietto di ingresso ad Aboca Museum. Il Museo è aperto fino al 30 settembre dal lunedì al sabato con orario 9-13 e 15-19, domenica e festivi 10-13/15-19. Biglietto intero 8 euro, comitive da 5 persone sei euro a testa, ridotto 10-14 anni e over 65 anni e studenti 4 euro. Gratuito sotto i 10 anni accompagnati dai genitori, guide turistiche, disabili e loro accompagnatori. Prenotazioni e visite: 0575 733 589 - museum@aboca.it Sito: www.abocamuseum.it