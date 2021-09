Arezzo, 23 settembre 2021 - Tornano le Giornate europee del patrimonio e il Museo archeologico Mecenate organizza per sabato 25 e domenica 26 settembre una serie di iniziative e aperture straordinarie. Sabato alle 16.30 nella Sala delle Ceramiche in collaborazione col Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e il numismatico Fiorenzo Catalli, incontro di presentazione del progetto Art bonus "La Sala del Tesoro del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo. Progetto di apertura al pubblico dell'antico Monetiere" e apertura straordinaria del Monetiere. Il gruppo che comprende esperti numismatici e architetti, illustrerà il patrimonio numismatico del Museo, l'idea di allestimento della "Sala del Tesoro", nata nell'ambito di un seminario a distanza tenutosi durante il lockdown 2020, e gli strumenti che renderanno possibile l'adozione di monete da parte di mecenati che vorranno sostenere la realizzazione del progetto attraverso Art bonus, con importanti agevolazioni fiscali. Verrà inoltre presentata la donazione del prof. Andrea Andanti, del proprio fondo librario di numismatica. A seguire, i partecipanti organizzati in piccoli gruppi potranno entrare nel Monetiere aperto in via straordinaria. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 0575/21421 museoarcheologicoarezzo@ gruppomosaico.com .

Sempre sabato dalle 20 alle 23 (con ingressi ogni ora) ci sarà l’apertura straordinaria con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Durante tutto l'arco della serata il Direttore del Museo sarà a disposizione del pubblico per illustrare la Sala del Monetiere aperta in via eccezionale e i suoi tesori. Inoltre sarà possibile sperimentare la nuova Chimera tattile, riproduzione in dimensioni reali del famoso bronzo antico realizzata grazie al Rotary Club Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arte&Co.Scienza e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Prenotazione obbligatoria: 0575/21421 museoarcheologicoarezzo@ gruppomosaico.com . Domenica alle 15, 16.15 e 17.15 al termine della rassegna estiva "Anfiteatro sotto le Stelle", il Museo propone un percorso guidato dal Direttore alla scoperta dell'area archeologica esterna e dei luoghi nascosti dell'Anfiteatro, aperti in via straordinaria al pubblico. Il percorso di visita di 45 minuti, è con prenotazione obbligatoria 0575/21421, restano in vigore i turni ordinari di visita autonoma su prenotazione alle 14.30, 16, 17.30.