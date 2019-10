Arezzo 2 ottobre 2019 - Le foto d’autore invadono Foiano con la ventesima edizione di FoianoFotografia organizzata dal Fotoclub «Furio del Furia» con la direzione artistica del foto reporter italiano Valerio Bispuri. Sarà lui insieme a Marcello Fatucchi, presidente del Fotoclub, ad inaugurare il festival venerdì 4 ottobre a Foiano, durante la cerimonia che si svolgerà alle 17,30 alla Galleria Furio Del Furia, alla quale prenderanno parte il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani e la vice presidente Lucia De Robertis, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Foiano, dal sindaco Francesco Sonnati, all'assessore alla cultura Jacopo Franci e per la prima volta la partnership di Canon. La prima giornata si concluderà con la visita guidata alle mostre con il direttore artistico.

«Inside a Story» è il titolo dell'evento che vede come mostra principale in prima nazionale «Sentire con gli occhi», il lavoro di Valerio Bispuri, frutto di quattro anni a contatto con la comunità dei sordi. Le foto saranno visibili all'interno della ex Carbonaia di Foiano. Ci sarà anche un servizio con interprete lis per la giornata inaugurale, in modo da favorire la partecipazione a tutti. Sabato 5 ottobre la mattina sessioni di letture portfolio che vedranno la partecipazione di Valerio Bispuri (prenotazioni per mail a foianofotografia@gmail.com o chiamando il 347 6390715). Alle 17 il direttore artistico presenterà il suo ultimo libro «Prigionieri», edito da Contrasto, una pubblicazione che raccoglie le immagini del lavoro con cui il fotoreporter romano è arrivato fra i finalisti alla recente edizione del «Visa d'Or» di Perpignan, la conferenza sarà moderata da Andrea Vignini.

Domenica 6 ottobre le mostre si apriranno alle 10, oltre a quella di Bispuri, fino al 26 ottobre saranno visibili nella Galleria Del Furia le altre otto esposizioni realizzate dagli allievi del direttore artistico. Si tratta di «Night Train» di Fabio Germinario, Giacomo Greco con «Stanza 408», «Palermo Umana» di Andrea Guarneri, Monica Pittaluga con «The time left», di Stefano Scherma con «Faire Avec», Mariaelena Di Giovanni con «Mai Nati», «Arcipelago Sanità» di Francesco Enia, Sara Fraire con «Oltre lo sguardo». Il primo weekend di FoianoFotografia si conclude con la presentazione del libro «Jazz Notes» di Giuseppe Cardoni. L'autore sarà presente alle 17 in Galleria Del Furia, nel volume è raccolto un viaggio durato 15 anni nel mondo e nella cultura del jazz con 104 pagine, 76 fotografie per raccontare i nomi e i volti dei più grandi interpreti di sempre.

Nel secondo fine settimana tornano le presentazioni di libri, saranno protagonisti gli autori e fotografi Federico Arcangeli con «Pleasure Island», un diario fotografico della Rimini che si diverte e Alfonso della Corte con «Africa bianca – il mio viaggio in Malawi», un volume di oltre 500 pagine con altrettante foto in bianco e nero. Le mostre resteranno visibili fino al 26 ottobre, nei giorni dal venerdì alla domenica con orario 10-12,30 e 16-19.