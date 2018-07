Arezoo 20 luglio 2018 - Cabarettisti, cantanti, imitatori, poeti improvvisatori, tutte persone che nella vita fanno tutt’altro ma che per una sera saranno i protagonisti della Scorrida di Quarata sabato alle 21,30 allo stadio comunale. La manifestazione ormai da anni calamita l’attenzione del pubblico non solo per gli ospiti del mondo dello spettacolo che ogni anno accettano di presentare la serata ma perché ci si diverte davvero, proprio come nel programma televisivo dal quale ha preso abbondantemente spunto. A parte una piccola correzione del titolo che da Corrida i quaratini hanno ribattezzato in Scorrida.

Una serata speciale organizzata dalla Società sportiva Indomita Quarata che per l’occasione festeggerà la promozione in seconda categoria e che verrà presentata dall’attrice Francesca Rettondini e da Francesco Duranti. Con loro ci sarà anche un altro ospite, naturalmente di Quarata. “Di solito _ spiega Francesco Duranti che della manifestazione è ideatore e anima - come nel programma tv prendiamo una persona dal pubblico per invitarlo a fare il co conduttore, ma visto che quest’anno proprio uno dei nostri è stato protagonista della trasmissione condotta da Carlo Conti, invece di sceglierlo tra il pubblico lo vogliamo direttamente con noi sul palco, è Lucio Corazzi”. Già, il “valletto” di Carlo Conti che nella prima puntata della Corrida ha fatto da spalla e da mattatore conquistano il pubblico con la sua surreale simpatia, e che da buon quaratino alla Scorrida aretina ha fatto in diretta tv una pubblicità più palese che occulta.

Poi loro, i protagonisti di una sera. Saliranno sul paco tredici concorrenti, rigorosamente dilettanti più o meno allo sbaraglio, selezionati tra un centinaio di candidati, accompagnati da una piccola orchestra diretta non dal famoso maestro Pregadio ma dall’aretino Sperandio. Una carrellata di personaggi provenienti da tutta la Toscana. Qualche anticipazione? Da Siena la band che ha realizzato la parodia italiana di Despacito che diventerà “E’ sparito”, oppure da Bucine la cover band aretina dei Cugini di campagna, uguali uguali dalle parrucche alle tutine di paillettes fino agli stivaloni con il tacco, o lo scultore che sabato si proporrà al pubblico come poeta improvvisatore. Non solo dilettanti. Ospiti della serata anche il cantautore aretino Alessandro Banelli e dal Valdarno Michele Massini che alla Corrida ha partecipato davvero quando era condotta da Jerry Scotti. I tredici concorrenti saranno giudicati da una giuria composta dagli avvocati Raffaello Giorgetti e Leonardo Tuberti, da Serafino Caso ex concorrente del reality di Barbara D’Urso “Uno due tre stalla” e da Paola Poggioni miss nonna 2016. Ingresso 6 euro

Silvia Bardi