Arezzo, 21 aprile 2018 - Martedì 24 aprile 2018, alle ore 18:00, negli spazi espositivi di Via Cavour 85 ad Arezzo, verrà inaugurata la mostra personale di Ruth Weisberg. La protagonista è un’artista di origine americana, adottiva di Los Angeles, esponendo per la sua prima personale in Via Cavour. L’esposizione continuerà fino al 6 maggio.

"Siamo lieti di presentare Ruth Weisberg che mostra una selezione delle sue opere recenti, disegni e incisioni figurativi. “Ruth Weisberg: In attesa” a cura di Danielle Villicana D’Annibale, in collaborazione con Maurizio D’Annibale, avrà durata dal 24 aprile al 6 maggio 2018. In occasione del vernissage sarà presente l’artista statunitense. La mostra sarà svolta a Via Cavour 85, 52100 Arezzo (AR), Italia ed è organizzata da Villicana D'Annibale, Inc. In occasione del vernissage sarà presente il giornalista Fabrizio Borghini per la trasmissione televisiva Incontri con l’Arte. La mostra gode della collaborazione dell’Associazione Toscana Cultura e della partecipazione del media partner Toscana TV."

La personale di Weisberg, a ingresso gratuito, rispetterà il seguente orario: da martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, 5 e 6 maggio dalle ore 12 alle ore 18 e dietro appuntamento nei restanti giorni.

La mostra è accompagnata da un catalogo curato dalla curatrice e include un testo critico di John David O’Brien. La pubblicazione è visionabile e acquistabile sulla