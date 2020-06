Arezzo, 18 giugno 2020 - Sarà Daniela Morozzi la protagonista nel GuardaRoba di Officine Foyer con Amy Foster. Ultimo appuntamento con il teatro in streaming da giovedì a domenica grazie agli eventi firmati Officine della Cultura. Da oggi 18 a domenica 21 giugno sui canali social di Officine 24 ore su 24 e domenica 21 in prima serata su Teletruria si potrà assistere allo spettacolo “Amy. Storia di un naufragio”. Protagonista dell’evento ancora ad “ingresso gratuito” sarà l’attrice fiorentina Daniela Morozzi nella messinscena del racconto “Amy Foster” di Joseph Conrad, pubblicato nel 1901 ma ancora in grado di parlare alle comunità del nostro tempo. “Amy” è un progetto di Daniela Morozzi su testo di Valerio Nardoni con la regia di Matteo Marsan. Yanko viene dai Carpazi ed è l’unico sopravvissuto di un intero bastimento andato a fondo davanti alle coste dell’Inghilterra. Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le vacche, è religioso, impara l’inglese e addirittura salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente inglese, ottenendo prima un salario, poi un piccolo appezzamento di terra. Amy Foster si innamora di lui e, contro la volontà di tutti, lo sposa e mettono al mondo anche un figlio. Tuttavia nulla di tutto questo gli basterà per essere accettato nella microscopica comunità del borgo in cui è naufragato: appare alla stregua di un pagano, una specie di stregone, forse un pazzo, molto probabilmente un demonio. Di sicuro uno straniero.

E tanto basta per condannarlo. E venerdì 19 giugno alle 17 il nuovo appuntamento live streaming dal Bar del Teatro condotto da Luca Roccia Baldini con ospiti principali i protagonisti di “Amy. Storia di un naufragio”: Daniela Morozzi e Matteo Marsan, regista dello spettacolo. Tra gli ospiti confermati anche Daniele Bonarini (Poti Pictures), Teatro Metropopolare, Luca Caneschie Gianni Micheli invitato a raccontare il suo ultimo romanzo “Testone il piccione”, ancora in tema di stranieri e comunità. Tutti gli appuntamenti a firma Officine della Cultura saranno visibili sulla pagina Facebook della residenza aretina e sul canale YouTube OfficineProduzioni.