IL PROSPETTOGRAFO DI LEONARDO

Alla scoperta di Leonardo. Venerdì 17 maggio alle 17 a casa Petrarca in via dell’Orto ad Arezzo inaugurazione della mostra sul “prospettografo” di Leonardo da Vinci per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci. Mostra organizzata da Fausto Casi del Museo dei mezzi di comunicazione, progettista dell’evento, e Bruno Bruni. Tale mostra, che si protrarrà fino al 3 novembre 2019, rientra nella manifestazione “Leonardo da Vinci in De divina proportione”, promossa dal Museo dei Mezzi di Comunicazione e inserita nel programma regionale “La Toscana di Leonardo”. Nell’occasione, i proff. Emanuela Ferretti, dell’Università di Firenze, e Davide Turrini, dell’Università di Ferrara, parleranno sul tema: Complessità e contraddizione nel progetto leonardiano. Casa del Petrarca,via dell’Orto n. 28 con ingresso libero.

TEATRO SPONTANEO

Venerdì alle 21,15 al Centro di aggregazione sociale Fiorentina in via Vecchia 11 ad Arezzo (dentro porta S. Clemente) ottava serata del Festival nazionale di teatro spontaneo con la commedia “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari della Compagnia Teatrale barese “Amici Nostri”, un testo classico del teatro contemporaneo tradotto in ventisei lingue.

GIANFRANCO D’ANGELO A MONTEVARCHI

Gianfranco D'Angelo torna alle Stanze Ulivieri di Montevarchi con la commedia “Eravamo 3 amici al bar” con Sergio Vastano e Tonino Scala venerdì 17 maggio alle 21,15 e replica sabato 18 maggio. Scritto e diretto da Mario Scaletta (autore televisivo di gloriose produzioni Rai e mediaset) racconta il bar, da sempre luogo d’incontro e crocevia di storie di vita. Tre amici, e un quarto che non arriva. Nell’attesa, le classiche chiacchiere da bar: la politica, le donne, la formazione ideale della squadra del cuore. Una carrellata sui vizi e le virtù degli italiani visti con occhio ironico, disincantato ma anche indulgente. Racconti, ricordi e gag vengono scanditi dai brani musicali dal vivo eseguiti da Tonino Scala e Sergio Vastano, che sono stati la colonna sonora della nostra vita negli ultimi cinquant’anni.

L’OMOSESSUALITA’ NELL’ANTICHITA’

Al Museo archeologico di Arezzo venerdì 17 maggio alle 17,30 in occasione della giornata internazionale contro l'omo-bi-transfobia Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo in collaborazione con il Polo museale della Toscana invitano all’iniziativa “Omosessualità nelle civiltà classiche”, una conversazione storica sulla rappresentazione e percezione dell'omosessualità nelle civiltà classiche greche, romane ed etrusche con Margherita Gilda Scarpellini etruscologa, Maria Gatto direttrice del museo "Gaio Clinio Mecenate" di Arezzo, Cristina Betti del comitato Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno”. Ingresso libero.

FLASH FESTIVAL

Flash Festival Tuscany da venerdì e sabato al Podere Sant’Apollonia a Castiglion Fiorentino con campeggio e possibilità di pranzo e cena con menù dei food corners e pizze Menchetti, lo Chef Leonardo per la pasta fresca, il Rosso di Montalcino di Castello di Tricerchi e il Vino Arancione di Tanganelli, previste anche Masterclass gratuite con vini, cantine, vinaioli e sommelier i del territorio toscano. E corso di pasta fresca come pici, pappardelle, gnocchetti con lo speciale workshop della “pasta-guru” Ginetta sabato pomeriggio. Venerdì e sabato dalle 9 attività come yoga, masterclass dei vini e lezioni per fare la pasta incluso nel biglietto. E naturalmente musica. Venerdì dalle 12 alle 14 dj, e a seguire ininterrottamente The Camels, Oh Boy!, Bosconi Soundsystem, Dukwa, Socisal Kids Soundsystem, Sabato dalle 12 alle 3 di notte Chi è, Bastee Dj e Oh Boy!, James Chatburn, J.Lamotta, Disconnected, Laurence Guy, CC:Disco, Chaos in the Cbd, The Camels e Luko.

INCONTRI CON LA STORIA

A Sansepolcro nel Salone del Palazzo Vescovile in Via Giacomo Matteotti venerdì 17 maggio conferenza su “I diplomi imperiali per l’abbazia di Sansepolcro: originali, copie, falsificazioni” di Nicolangelo D’Acunto dovente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

MUSICA PER IL CALCIT

Musica per il Calcit alla Casa della musica in Piazza Grande venerdì 17 maggio alle 21 con Francesco Pambianco al piano, i cori Cappella Viscantina e Viscantus Ensemble diretti da Silvia Vajente, al piano il maestro Niccolò Nardoianni. Si esibiranno poi gli allievi del conservatorio Morlacchi, della Dima, di Viscantus e dell’associazione Voceincanto con i maestri Greta Palazzini e Carlo Alberto Neri. Presenta la serata Lorenzo Ricci.

IMPROVVISAZIONE TEATRALE

Venerdì 17 maggio alle 21 30 teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo serata di improvvisazione teatrale “long form” due ore di spettacolo senza copione.

BACCELLI A SPOIANO

Sagra dei baccelli a Spoiano venerdì, sabato e domenica. Venerdì alle 19.30 cena, serata stinco e birra, esibizione della scuola di danza Let me Dance e alle 21.30 concerto dei Rinco Boys. Sabato alle 19.30 cena con prodotti tipici e pizzeria e ballo con l’orchestra La Quinta Stagione. Domenica pranzo alle 12.30, cena alle 19.30 e ballo con l’orchestra Il Sorriso della Notte

SAGRA DEL CINGHIALE

Dal 17 al 19 maggio a Noceta di di Castiglion Fiorentino si terrà la ventunesima edizione della sagra del cinghiale con specialità tipiche della Valdichiana Aretina. Domenica stand aperti anche a pranzo

UNA GIORNATA CON NAPOLEONE

A Castiglion Fiorentino sabato 18 maggio primo convegno nazionale sulla medaglistica napoleonica con la mostra bio-fotografica sui “Selfie di Napoleone”, il primo workshop turistico culturale delle città italiane di storia napoleonica e la presentazione del romanzo storico “La lunga notte di Napoleone” con l'intervista al Principe Charles Napoléon Bonaparte, pronipote dell'Imperatore francese di origini italiane. Quattro eventi in uno organizzati dal Museo Medagliere dell'Europa Napoleonica, l’unico in Europa, e dal movimento napoleonico italiano che hanno sede a Castiglion Fiorentino. “Per noi si tratta di una giornata molto importante che racchiude un anno di lavoro sul Medagliere, la ricerca dedicata al mondo del collezionismo e alla numismatica napoleonica, la costruzione di itinerari turistico-storico con le città napoleoniche che hanno aderito alle Federazione. Tra queste, c'è Castiglion Fiorentino che potrebbe diventare capofila del progetto finalizzato alla divulgazione culturale ma anche alla promozione del territorio in Italia e all'estero”, commenta Alain Borghini presidente del Museo Medagliere Napoleonico. Il programma prevede sabato alle 9.30 nella chiesa di Sant'Angelo al Cassero il primo convegno nazionale sulla medaglistica napoleonica “Napoleone e la sua famiglia: un'Europa da rivedere” che celebra attraverso l'analisi delle medaglie commemorative che Napoleone faceva coniare per consegnare alla storia la sua impresa e ai posteri le gesta della famiglia Bonaparte. Si confronteranno i direttori delle sezioni numismatiche dei principali musei italiani, sotto la guida della direttrice scientifica del Mmen Franca Maria Vanni. Alle 10 nella sede del Museo Medagliere a Palazzo Pretorio mostra bio-fotografica “I selfie di Napoleone” organizzata con il Circolo fotografico castiglionese. Trentadue scatti artistici su dettagli di altrettante medaglie commemorative della collezione del Mmen che diventano “materia prima” su cui reinterpretare, in chiave moderna, la biografia del grande stratega diventato leggenda. Mostra aperta fino al 30 giugno poi andrà in tour in Italia e all'estero. Alle 11 nella sala consiliare a Palazzo San Michele primo Workshop turistico culturale delle città italiane di storia napoleonica. Alla presenza del Principe Charles Napoléon Bonaparte, fondatore e presidente della Federazione Europea delle città Napoleoniche e di Christian Bourdeille, presidente dell'Associazione culturale internazionale Souvenir Napoléonien, sindaci e assessori delle città italiane legate alla storia napoleonica, rappresentanti delle principali istituzioni e associazioni napoleoniche italiane, tour operator specializzati in turismo culturale, si confronteranno sul progetto finalizzato alla creazione di itinerari turistico-culturali da proporre nel mercato internazionale con una doppia chiave di lettura: conoscere la storia napoleonica legata a ogni luogo e scoprirne le peculiarità storico-artistiche, paesaggistiche ed enograstronomiche. I lavori proseguiranno per tutta la giornata. Alle 18 il Principe Charles Napolèon Bonaparte protagonista della presentazione del romanzo storico “La lunga notte di Napoleone” scritto da Lucia Bigozzi e Alain Borghini, incentrato sulle ultime ore di Napoleone prima della firma dell'abdicazione e la partenza per l'esilio all'isola d'Elba. Il libro narra su base storica, una serie di eventi realmente accaduti ma poco conosciuti e scarsamente indagati sul piano umano e politico.

DAVID GROSSMAN A TERRANUOVA

Lo scrittore israeliano David Grossman sabato 18 maggio alle 18 ospite del Moby Dick festival dedicato al potere delle parole terrà una lectio magistralis al Palazzetto dello sport di via Adige "Perché non obbligano la gente a ottenere una licenza per l'uso di determinate parole, così come è richiesto il porto d’armi?”. Grossmann è uno dei massimi scrittori contemporanei al mondo. Tra i suoi libri di maggior successo vanno ricordati "Qualcuno con cui correre" e “Ci sono bambini a zig zag" storie che se lette superficialmente possono sembrare destinate ad un pubblico di giovanissimi, sebbene tocchino temi profondi e universali. Di forma decisamente più sperimentale sono invece altri romanzi, come “Che tu sia per me il coltello" o “Vedi alla voce: amore" quest'ultimo in particolare, considerato il suo capolavoro , racconta la Shoah vista dagli occhi e dalla fantasia di un bambino figlio di sopravvissuti. “A un cerbiatto somiglia il mio amore" è la storia di una madre che per salvare il figlio impegnato in un'incursione militare in Libano si mette in viaggio in compagnia del suo ex amante e compagno d'armi del marito, così viene ripercorsa la storia di un'intera nazione, con le sue contraddizioni e fragilità. “Il vento giallo” è un saggio sulla popolazione palestinese nei territori occupati dagli israeliani in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ed è stato accolto con calore all'estero ma ha innescato dibattiti e polemiche nel suo paese.

LA NOTTE DEI MUSEI

E’ la notte dei musei. Sabato aperture straordinarie, visite gratuite e tante iniziative per riscoprire i nostri tesori. A Casa Bruschi ad Arezzo l’attore Maurizio Lombardi, l’attore di "The young pope” e “Il nome della rosa” leggerà “Una vita violenta” di Pier Paolo Pasolini alle 18,30 sulla terrazza con vista Pieve. L’incontro sarà anticipato dalla visita guidata alla Casa Museo. Domenica sempre a Casa Bruschi alle 16,30 concerto dell’Orchestra Suzuki della Scuola di Musica Le 7 Note. In Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo sabato dalle 21 alle 23 “La notte degli artisti” prendendo spunto dall'antica tradizione in cui gli studenti d'arte andavano nei musei per copiare i grandi maestr.. Al Museo Archeologico di Arezzo visite guidate gratuite alle 21 e alle 21,30 con il Centro Guide e domenica dalle 16 laboratorio sugli Etruschi dalla scrittura ai riti religiosi. Al Museo dei mezzi di comunicazione di via Ricasoli ad Arezzo sabato dalle 21 alle 23 “La notte di Leonardo” con la mostra dei poliedri realizzati partendo dai disegni che Leonardo fece per il De Divina Proportione di Luca Pacioli, ricostruiti dal matematico Bruno Bruni e da Fausto Casi. Ancora Leonardo al Museo della Battaglia e di Anghiari sabato alle 17 con la conferenza su "Leonardo anatomico e maestro" e visita ad ingresso gratuito alla mostra di Emilio Isgrò “Pacem in Terris” per ricordare Leonardo. Dalle 21 alle 23 ingresso libero alla Casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo con spettacolo di danza, musica e pittura “non finito” di e con Tommaso Brogini. A Monte San Savino mostra dedicata a Leonardo al Cassero: sabato dalle 16.30 alle 18 corso per aspiranti vignettisti; dalle 21 alle 23.30 e domenica dalle 15.30 alle 18 disegnatori al lavoro in diretta. Sabato al Museo di Sansepolcro dalle 21 alle 23 visite guidate alla mostra su Leonardo dedicata ai suoi studi sul volo e sul movimento in contemporanea alle degustazioni di “Sapori DiVini”. Al museo archeologico di Bibbiena sabato alle 16,30 conferenza sulle pievi di “campagna” con Massimo Ducci. Il Museo delle Mine di Cavriglia e il villaggio dei minatori rinascono e si rianimano grazie a un videogioco che verrà presentato sabato alle 17. In piena Maggiolata, apre anche il Museo di Lucignano sabato dalle 21 alle 22 a ingresso gratuito. A Montevarchi al Cassero sabato dalle 21 alle 23 mostra dei gioielli che Sergio Traquandi ha realizzato con componenti di hard disk a confronto con le foto dei fotoamatori Mochi. Arte giapponese a San Giovanni al Museo della Basilica con Meiko Yokoyama: sabato dalle 21 alle 23 e domenica dalle 11 alle 16,30 laboratorio di opere d’arte di carta di riso retroilluminata ispirate alle opere del museo. A Sansepolcro sabato alle 21 al Centro studi sul quaternario presentazione del libro di Jacopo Maccioni “Occhi di marrone” romanzo storico ambientato in un ghetto tedesco. E a Talla sabato alle 16 alla casa natale di Guido Monaco saggi musicali dei bambini delle elementari e concerti alla Castellaccia. A Castiglion Fiorentino venerdì 17 maggio una notte al museo a Palazzo Pretorio con 20 conferenze alle 20, alle 21,40 visite guidate al museo archeologico, al fondo storico, alla sala medievale e al medagliere napoleonico. Sul sagrato dalle 20 apericena poi canti e danze. In Pinacoteca visite guidate dalle 21,40, qui è conservata l’ opera di Bartolomeo della Gatta. In S.Angelo concerto alle 22,30. Visita guidata agli scavi archeologico e alla torre.

TEATRO AD ANGHIARI: VOCI DAL MANICOMIO

Si chiude la stagione “Forme contemporanee” del teatro di Anghiari sabato 18 maggio con lo spettacolo “Una spina nella carne” di e con Francesca Ritrovato e la colonna sonora eseguita dal vivo da Fabio Macagnino. Lo spettacolo è una coproduzione del Teatro di Anghiari frutto di una lunga e rigorosa ricerca di Francesca Ritrovato su storie vere di donne “non regolari” che in un tempo neanche tanto lontano finivano in manicomio. Uno spettacolo ambientato a Girifalco in Calabria, detto “il paese dei pazzi” per la presenza del vecchio manicomio provinciale dove per minacciare qualcuno si dice “Ti chiudimu a Cirifharcu”. Francesca Ritrovato studiando le carte di quel luogo in una cartella clinica trova la fotografia di Leonilde, 43 anni trascorse nel manicomio di Girifalco per pagare una fuga d’amore. Una spina nella carne, è uno spettacolo dedicato a Leonilde e ad altre donne recluse nei manicomi, spesso per dicerie, malcostume e un non conformarsi alle regole dei tempi. Vincitrice del Premio Monodrama Monologue Drama 2018, la storia di Leonilde è la storia simbolica di tutte le donne che in quelle stanze hanno consumato le loro esistenza. Una storia che allo stesso tempo è un inno alla vita. Prevendita sabato dalle 11 alle 13 al botteghino del Teatro di Anghiari fino ad esaurimento post, aperta anche la biglietteria on line. Info Ass. Culturale Compagnia Teatro Stabile di Anghiari, via Bozia 3, telefono 0575 788659.

MERCATINO IN CONCERTO

Sabato “Mercatino in concerto”, musica per il Calcit al Circolo Artistico dalle 21 con Alessandro Hull e Oskar Ambryszewski al piano. Si esibirà poi il coro Ben Josef diretto da Maurizio Gatteschi accompagnato al piano da Lorenzo Magi. Sarà anche presentata la medaglia del 66° mercatino dei ragazzi realizzata dall’Isis Margaritone, sezione orafi, dai ragazzi Sofia Crestini, Francesco Davitti, Niccolò Poggesi.

A PORTA CRUCIFERA CON GLI INSTAGRAMERS

Sabato 18 maggio il Quartiere di Porta Crucifera sarà il nuovo protagonista dell’iniziativa “Quartieri aperti: i magnifici 4”, progetto del gruppo Confguide Arezzo per far conoscere le più importanti realtà della Giostra con visite guidate gratuite. Alle 15.30 ritrovo in piazza Grande con armigeri e damigelle, poi tappa a Casa Bruschi per vedere anche la stampa originale del 1674 della “Disfida di Buratto”. L’itinerario proseguirà verso il quartiere di Colcitrone con visita alla Madonna del Duomo Vecchio nella chiesa sconsacrata di via Oberdan, il passaggio da via Fra le Torri per arrivare alla Madonna della Porta. Poi via delle Terme, Chiesa di Santa Croce, piaggia San Lorenzo e Palazzo Alberti, dove si trova il museo delle vittorie. La guida turistica per questa occasione sarà Laura Bonechi. Il tour, a partecipazione gratuita, si concluderà in piazza Grande, con una degustazione offerta dalla Bottega di Gnicche. Grazie alla collaborazione con Igers Arezzo anche in questa occasione l'iniziativa sarà seguita dagli instagramers di tutta la provincia, che accompagnano ogni tappa condividendo i loro scatti sui social.

ZIA CATERINA A ROMENA

Per due giorni, sabato e domenica il taxi più magico e colorato del mondo si ferma a Romena e porta con sé un carico di incontri e di amicizia. Zia Caterina Bellandi, ha infatti scelto la Fraternità come spazio per un momento di sosta e di riflessione sui grandi temi della vita. Da oltre 15 anni zia Caterina trasporta sul suo taxi Milano 25 i bambini malati di tumore in cura all’ospedale Meyer. Zia Caterina arriverà in Casentino sul suo taxi e porterà anche il nuovissimo camper colorato, sabato 18 maggio: al mattino visiterà scuole e altre strutture della vallata. Poi nel pomeriggio, alle 16.30, il primo incontro di Romena, cui prenderà parte Padre Bernardo Gianni, abate dell’abbazia di San Miniato al Monte di Firenze (appuntamento nella sala del mandorlo). Padre Bernardo, abate e uomo di grande cultura e di profonda spiritualità, è stato chiamato da Papa Francesco come guida per gli esercizi spirituali di Quaresima. Zia Caterina sarà a Romena anche domenica per incontrare le famiglie. Alle 11 in pieve animerà l’incontro sul tema “Fare amicizia con cielo e terra” insieme a don Luigi Verdi, responsabile della Fraternità di Romena. Sia il sabato che la domenica ci sarà uno spazio di animazione per i bambini con Laura Polato, musicista e collaboratrice di zia Caterina.

ABITI IN-VERSI

Abiti in-Versi. Mostra di abiti, foulard e sciarpe in seta dipinti a mano accompagnati da brevi liriche composte per l'occasione da Virtudes Monserrat al Museo dell’arte della lana di Stia alle 15,30. “Abiti in-versi” è una collezione di abiti, foulard e sciarpe in seta dipinti a mano da Roberta Baiardi, artigiana ligure specializzata in decorazione di tessuti. I tessuti esposti saranno accompagnati da brevi liriche composte per l’occasione da Virtudes Monserrat, autrice di poesie spagnola. La mostra fa parte del ciclo di eventi "Ieri ed oggi personaggio nella tessitura" ed è allestita al Museo dell'arte della lana grazie con la collaborazione del Laboratorio Tramandiamo. Sarà aperta fino al 14 settembre.

SUONO DUNQUE SONO

Sabato 18 maggio ad Arezzo Factory in via Masaccio ad Arezzo continua Suono Dunque Sono il contest delle band emergenti aretine alle 21. In concerto Temporary Delay, Cosima, cAnale 52, La Malinconia Della Luna A Mezzogiorno

AFA DAY

“La salute in festa” è il tema del prossimo Afa Day (Attività fisica adattata) sabato 18 maggio ai giardini di Loro Ciuffenna con ritrovo alle 15.45. Prevista una passeggiata lungo la strada che porta alla Pieve di Gropina con merenda salutare a base di frutta e verdure fresche. Seguirà l’esibizione di gruppi di ginnasti con i loro istruttori. A fine giornata saranno distribuite le magliette ricordo Afa day 2019, offerte dalla Clinica Riabilitazione Toscana di Terranuova. L’Afa è un’attività calibrata su diverse esigenze con esercizi studiati per persone con malattie croniche (artrosi, osteoporosi, parkinson, ictus), con l’obiettivo di modificare lo stile di vita e fare prevenzione.

A CENA CON PIPPO FRANCO

Cena Spettacolo con Pippo Franco alla Locanda degli Eventi di Badicorte Sabato 18 maggio 2019 alla Locanda degli eventi di Badicorte, Cena Spettacolo con Pippo Franco. Cena Spettacolo con Pippo Franco. Presenta Mireno Scali

CONCERTO AL ROSETO FINESCHI

Sabato alle 18,30 al Roseto Fineschi di Cavriglia concerto pianistico” In nome della rosa” dedicato a Maria Paola Fineschi con il pianista Stefano Micheletti e il commento storico di Guido Zaccagnini. Alle 21 cena in piedi con prodotti tipici del territorio

MUSICHE DAL BRASILE ALL’AURORA

Il chitarrista Paolo Mari in concerto al Circolo Aurora di Piazza S.Agostino ad Arezzo con musiche dal Brasile alle 22. Un concerto di chitarra brasiliana “Meu Brasil” con musica e racconti da Bahia.

SAPORI DIVINI A SANSEPOLCRO

“Sapori DiVini” sabato e domenica a Sansepolcro, terzo appuntamento tra gusto e cultura, promosso da Comune e associazioni e ristoratori locali con Camera di Commercio e Vetrina Toscana. Sabato alle 15,30 saluto delle autorità e via alle degustazioni sotto il loggiato e all’interno del chiostro di Palazzo delle Laudi, accompagnata dall’apertura della mostra fotografica allestita dal Fotoclub a Palazzo Pretorio. Alle 16,30 gara di Vin Santo amatoriale nella sala del consiglio comunale a ingresso gratuito. Alle 18,30 prima degustazione guidata curata da Ais e dedicata al Trebbiano (necessaria la prenotazione al 0575 732436 al costo di 15 euro). Dalle 21 apertura serale gratuita del Museo Civico, della Casa di Piero, del Museo del Merletto e del Museo della Resistenza. Per il Museo Civico sono inoltre previste delle visite guidate alla mostra su Leonardo. Il sabato si concluderà con degustazione di cioccolato, liquore e gelato al tabacco a partire dalle 21,30, mentre i banchi per le degustazioni del vino resteranno aperte fino alle 23. Domenica riapertura delle degustazioni alle 11,30, alle 12 degustazione di metodi classici con le cantine presenti alle manifestazioni Al pomeriggio, ecco l'atteso concorso dedicato al pangiallo/panina prodotto in Valtiberina organizzato da Slow Food nella sala del consiglio alle 16,30. Dalle 16 inizierà il percorso degustativo dedicato al Sigaro Tornabuoni, al quale seguirà una nuova degustazione guidata dedicata al vino Sangiovese. Per quest'ultimo appuntamento, in programma alle 18,30 e organizzato da Ais, è necessaria la prenotazione al 0575732436 al costo di 15 euro. Il sipario su Sapori DiVini 2019 calerà a mezzanotte con la cerimonia di chiusura e brindisi finale.

CODEX A CASERMARCHEOLOGICA

Sabato alle 18 a Casermarcheologica di Sansepolcro inaugurazione della mostra “Codex, Frammenti di narrazioni visive”, mostra dedicata a Leonardo con sette artisti e in apertura la lettura dell’attrice Caterina Casini da tesi di Leonardo da Vinci.

GIOSTRA A S.ANDREA

Sabato al quartiere di S.Andrea ad Arezzo simulazione di Saracino. Ritrovo alle 21 alle scuderie Franco Ricci Peneto con i giostratori bianconeri che si sfideranno come in Giostra.

SIGNA ARRETII RICORDA CAMPALDINO

Nel 730° anniversario della Battaglia di Campaldino l'associazione Signa Arreti, con Biblioteca di Arezzo, propone sabato alle 16,30 nella sala delle conferenze della Biblioteca la conferenza sullo scontro fra gli eserciti aretino e fiorentino nella piana di Campaldino a Poppi, l'11 giugno 1289. Federico Canaccini, medievista, che da anni si occupa di storia dei comuni con particolare attenzione al conflitto tra i guelfi e ghibellini, illustrerà le motivazioni anche dividevano guelfi e ghibellini sfatandone miti e leggende. MUSICA PER IL CALCIT Musica per il Calcit al Circolo Artistico domenica 19 maggio alle 17 con il pianista Tommaso Fabianelli. Si esibiranno poi gli allievi della scuola di canto moderno direi dal maestro Filippo Paci e Sara Sandali. La Filarmonica G.Verdi di Subbiano e l’associazione Voceincanto. Presenta Lorenzo Ricci.

RADUNO AUTO E MOTO STORICHE AD AREZZO

Raduno di auto e moto d'epoca ad Arezzo domenica 19 maggio con 250 equipaggi e una raccolta fondi per beneficenza. Anche quest’anno il raduno prevede soste, pranzo ed omaggi lungo il percorso; la manifestazione sarà arricchita dalla sfilata delle maschere dei Figli di Bocco in Piazza grande e da un concerto degli alunni della sezione musicale del Liceo Classico di Arezzo sulla terrazza del Palazzo di Fraternita. Anima dell’organizzazione Franco Bennati. Collaborano Carabinieri, Polizia Municipale di Arezzo e Vespa Club che scorteranno la carovana agevolando i trasferimenti. Evento organizzato da Cna e Socialnet.

MERCATO DEL CACIO A CIVITELLA

Mercato del cacio a Civitella domenica 19 maggio. Per l’intera giornata dalle 9 esporranno piccoli produttori di pecorini e caprini venderanno i propri formaggi, compresi ricotta e raviggiolo e i prodotti dei Presidi Caciofiore della campagna romana, formaggio marzolina, pecorino dei Monti Sibillini, pecorino della Montagna Pistoiese. Saranno anche i “gemelli” di Kampfelbach con birra e loro prodotti tipici. Alle 9,30 camminata nelle colline di Civitella con Valdichiana Nordic Walking e Sentieri in Comune e alle 18 consegna degli attestati agli atleti e alle società sportive da parte del Comune con il patrocinio del Coni. Funzionerà servizio navetta

CORSA COLORATA A SAN GIOVANNI

San Giovanni in Color è la corsa più divertente e colorata di sempre organizzata dalla Misericordia di San Giovanni Valdarno e sezione Cavriglia con la parrocchia di San Pio X. Ritrovo alle 14.30 in Piazza Palermo (piazzale dello stadio) dove verrà consegnato un kit: una maglia bianca ufficiale San Giovanni in Color 2019, una bottiglietta d’acqua, una bustina di colore.

SEMINARIO DI CHITARRA ACUSTICA

Seminario per chitarra acustica fingerstyle domenica 19 maggio alle 15.30 al Circolo Aurora di Arezzo. Mastrangelo è considerato un maestro di riferimento per la chitarra acustica fingerstyle, apprezzato concertista, ha fondato il CentroStudiFingerstyle, prima realtà didattica italiana dedicata esclusivamente a questo strumento, con sede centrale ad Arezzo e sedi dislocate in tutta Italia. Autore di numerosi libri didattici con cd allegati editi dalla Ricordi e dalla Carisch e distribuiti da colossi mondiali come Hal Leonard e Music Sales, terrà un seminario dedicato alle tecniche e alla creatività per la chitarra acustica. Al termine dell’incontro è previsto un Open Mic aperto a chiunque voglia parteciparvi. Ingresso libero.

VISITE CASTELLO MONTECCHIO

Visite guidate al Castello di Montecchio Vesponi con l'associazione InCastro domenica 19 maggio alle 10,30 e alle 15 in occasione della Giornata nazionale delle dimore storiche. Visti i posti limitati è necessaria la prenotazione all’associazione InCastro tel. +39.331.9418621, mail: associazione.incastro@gmail.com , Facebook Associazione InCastro, Instagram: associazione.incastro.

VISITA AL PARCO BOTANICO

Visite guidate gratuite al parco botanico di Villa della Nave domenica 19 maggio. Ritrovo in due turni alle 11 e alle 15 davanti alla chiesa di Santa Lucia alla Cicogna di Terranuova. Escursione in compagnia delle guide di “Alcedo ambiente” e dei proprietari in uno dei giardini e delle collezioni botaniche ottocentesche meglio conservate della Toscana, un vero museo naturalistico a cielo aperto, con specie di alberi locali ed esotici da tutto il mondo. Info Alcedo ambiente su Facebook o WhatsApp +39 3281520911. L’iniziativa è promossa dall'Associazione dimore storiche italiane e dalla Fattoria Della Nave.

LA MAGGIOLATA A LUCIGNANO

Sfilata di carri fioriti con migliaia e migliaia di fiori per salutare una primavera che tarda ad arrivare domenica a Lucignano per la Maggiolata con i carri artistici che verranno giudicati da una giuria d’eccezione di cui quest’anno fa parte Piera Levi Montalcini la nipote del premio Nobel Rita Levi Montalcini. Domenica sfilate dalle 10,30 e alle 16 la Maggiolata con carri fioriti, band e gruppi folk, cena e ballo con orchestra la sera. E martedì 21 maggio l’edizione straordinaria in notturna. Nel dettaglio venerdì dalle 20 cena agli stand e al Parco la Pinetina balli latino americani con la scuola Salsa Academy, in Piazza delle Logge Perry DJ. Sabato 18 maggio alle 20 cena allo stand con menù tradizionale e pizza, alle 21.30 Parco la Pinetina serata danzante con l’Orchestra “Musica Magica” e in Piazza delle Logge Blended Irish’N’Blues Band. Domenica 19 maggio alle 10.30 gruppo e corteo storico di Lucignano e storica staffetta tra contrade, alle 12 pranzo allo stand con menù tradizionale, alle 16 Maggiolata, alle 18.30 alla Pinetina esibizione dei gruppi, alle 19 in Piazza delle Logge apericena in compagnia di Claudio DJ, alle 20 cCena allo stand, alle 21.30 alla Pinetina serata danzante con l’orchestra spettacolo “Paradise”. Lunedì 20 maggio cena e giochi tra contrade e martedì 21 maggio cena e alle 21,30 Maggiolata in notturna.