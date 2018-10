Arezzo 23 ottobre 2018 - La fine della guerra a Radio Rai 3 raccontata dai diari dell’Archivio di Pieve Santo Stefano. Il 4 novembre 1918 finisce la guerra. Finisce un incubo che ha visto andare al fronte cinque milioni di giovani dei quali 650mila non sono tornati. Un’intera generazione straziata nel corpo e nell’anima impreparata a combattere il nemico e il freddo, la paura e le malattie, la morte e quei lunghissimi anni. L’entrata in vigore dell’armistizio decreta la fine della Prima guerra mondiale per l’Italia, dopo 42 mesi di combattimenti inutili contro l’impero austro-ungarico. Un soldato ogni dieci richiamati non è mai tornato a casa: un tributo di sangue enorme da ricordare oggi senza retorica. Per le schiere di dannati in divisa militare il 4 novembre 1918 è al tempo stesso vittoria e sconfitta, tripudio e incredulità, commiserazione e lutto. Per tutti è, però, la fine dell’incubo.

A cento anni di distanza l’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano e Radio3 propongono una rilettura delle principali tappe storiche della Grande Guerra, attraverso le testimonianze di soldati e civili che hanno vissuto il conflitto sulla propria pelle. Dall'ingresso del Paese in guerra all'avanzata di Vittorio Veneto, passando per le carneficine sull'Isonzo, la battaglia degli Altipiani, la presa di Gorizia, la disfatta di Caporetto, la resistenza sul Piave, gli assalti, il gas, le fucilazioni, lo sfollamento, l’occupazione nemica, le ferite, gli ospedali, la morte. Cento anni dopo l’armistizio la Prima guerra mondiale viene raccontata in quindici capitoli, quindici racconti tratti dai diari dell'Archivio di Pieve Santo Stefano, un progetto di Nicola Maranesi con letture di Viola Graziosi e Graziano Piazza a cura di Laura Palmieri, ogni sera dalle 20 o dalle 22 fino al 4 novembre sulle frequenze di Radio3 Rai o collegandosi via web al link: https://www.raiplayradio.it/radio3/

Il programma prevede martedì 23 alle 22 Alfredo Zapponi su la battaglia degli Altipiani, mercoledì 24 alle 22:30 Rosina Borgogno: gli sfollati, giovedì 25 alle 22 Francesco Villari: il gas, venerdì 26 alle 22 Achille Salvatore Fontana: la conquista di Gorizia, sabato 27 alle 23 Agostino Tambuscio: l’assalto, domenica 28 alle 22:15 Giuseppe Mimmi: le insubordinazioni, lunedì 29 alle 22:10 Guido Ricci: il testamento del soldato, martedì 30 alle 20:30 Antonio De Maria: Caporetto, mercoledì 31 alle 22 Isabella Bigontina Sperti: i territori occupati, giovedì 1 novembre alle 22 Fanny Castiglioni: le crocerossine, venerdì 2 alle 20:10 Vincenzo Rabito: la battaglia del Solstizio, sabato 3 alle 20 Giuseppe Salvemini: le fucilazioni e domenica 4 alle 20:15 Luigi Braga: l’armistizio.

© Riproduzione riservata