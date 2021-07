Arezzo, 27 luglio 2021 - Al via Dovizi estate, A teatro sotto le stelle, la rassegna estiva del teatro di Bibbiena che prende il via stasera martedì 27 luglio, un’iniziativa ideata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Bibbiena e Nata Teatro. Quattro gli spettacoli in programma, che andranno in scena nel palco sotto le stelle del cortile del Centro Italiano per la Fotografia d’Autore di Bibbiena.

Sarà Katia Beni ad inaugurare la stagione stasera luglio alle 21.15 con “Katia Beni show”, un entusiasmante assemblaggio di follia e comicità che cresce e cambia sera per sera grazie all’improvvisazione della protagonista e al continuo coinvolgimento del pubblico. Un “mini show” in cui si parla dei problemi quotidiani, un ritratto spietato e tenero dei comportamenti del genere umano: donne, uomini, giovani e vecchi visti attraverso i loro splendori e le loro miserie, uno spettacolo dove se ti lasci andare, il divertimento è assicurato.

Lunedì 2 agosto alle 21.15 andrà in scena “I Marziani al mare – dieci anni dopo”, scritto da Alberto Severi per la regia di Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci. Domenica 8 agosto alle 21.15 sarà la volta della compagnia Proscenio Teatro che porta a Bibbiena lo spettacolo “Goal 1986” il monologo sul calcio di Stefano Tosoni, con Lucio Matricardi e Stefano Tosoni. Gran finale giovedì 19 agosto per la Giornata Mondiale della Fotografia. Sul palco del Cifa alle 21.15 andrà in scena “Gli occhi di Vivian Maier (I’m a camera)” prodotto da Banda Osiris, diretto da Roberto Carlone e Caterina Cavallari. Il fondatore della Banda Osiris racconta per la prima volta, con uno spettacolo che unisce racconto, videomapping, fotografia e musica, una storia carica di domande e di mistero.