di SILVIA BARDI

Arezzo 8 novembre 2018 - Dallo stadio al Circolo Artistico. Dal main stage alla main room con il festival SudWave, la nuova faccia di Arezzo Wave ma sempre con Mauro Valenti al comando. I protagonisti oltre alle band emergenti, che terranno i loro concerti tutti i pomeriggi dalle 15 al teatro Virginian di via de' Redi ad Arezzo e la sera al Rock Heat e al Karemaski, sono i manager, gli organizzatori dei festival, i tecnici, quali che stano dietro il palcoscenico dei più grandi eventi live internazionali. Saranno tutti ad Arezzo da oggi per parlare di sicurezza, di progetti, di formazione. E’ Sud Wave, Sud come i paesi europei partner della Fondazione: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia. Da oggi all’11 novembre un cartellone di incontri, approfondimenti, concerti, “saremo facilitatori di incontri tra domanda e offerta tra chi offre la propria creatività musicale e chi cerca i talenti per determinarne il successo” spiega Mauro Valenti. Tra i festival ospiti il Roskilde Festival (Danimarca), Paleo Festival (Svizzera), gli italiani Collisioni, Umbria Jazz, Concerto del Primo Maggio, Rockin1000, Home festival, Siren Festival oltre Arezzo Wave insieme a Cous Cous festival, KeepOn Live e Festambiente. Incontri a cui è necessario iscriversi e molti già esauriti come il pomeriggio con Ermal Meta.

Il programma prevede da stamani il workshop su “pubblico sicuro” dedicato alla gestione della sicurezza nei grandi eventi in caso di attacchi terroristici o di calamità naturali, alle 16,30 incontro con Manlio Mallia, avvocato tra i massimi esperti in diritto d’autore. Musica dalle 15,30 al Virginian con le band Jordy Brown, Healness, SofSof e Black Snake Moan e dalle 21 al Rock Heat i Blue Alpaca, Floating Ensemble, Ko Ko Mo e Universal Sex Arena. Domani incontro con gli organizzatori dei festival europei e dalle 15 l’omaggio a Toni Soddu, stage manager italiano recentemente scomparso, alle 16,30 manager italiani e stranieri parleranno degli aspetti più importanti per le band tra digitale, live, promozione, immagine, booking.

Sabato i paesi partner di Sudwave illustreranno il mercato musicale e andranno a caccia di nuovi talenti tra le band partecipanti al festival mentre alle 11,30 presentazione del progetto “I will” che mette in palio 3mila euro per chi realizza lo spot migliore dedicato ai volontari toscani. Alle 15 incontro con la Siae sui diritti degli artisti nell’era digitale. Chiude la giornata Marzia Santone con un incontro sulle strategie e i finanziamenti europee in materia di creatività e musica. Domenica alle 17 Mixo di Radio Capital Mixo farà un omaggio a David Bowie. E tutti i giorni al Circolo Artistico un video proporrà i concerti più belli di 30 anni di Arezzo Wave e musica lve. nei locali del centro storico e al liceo classico.

Le band emergenti

Tanta musica al festival SudWave con le band che hanno superato le selezioni nazionali di Arezzo Wave Band. Venerdì 9 novembre dalle 15 al Virginan suoneranno i sardi Domino, Bytecore dalla Basilicata, Lumo dal Piemonte, gli umbri Puscibaua, dalla Puglia Walter Cieli Duo e dalle Marche Veronica Marchi.La sera dalle 20,45 al Karemaski dal Lazio i Concerto, poi Bruno Bellissimo, Museless dalla Spagna, Ralf dj e Angle dj. Ù Sabato 10 novembre di nuovo al Virginian di via de’ Redi dalle 15 con i veneti Superportua, dal’Abruzzo The Young Nope, i toscani Io, Virginia e il Lupo, dalla Basilicata i Basilicus, i lombardi Deneb Kaitos e alle 17,30 chiudono i Tbc. Dalle 21,30 al Rock Heat Le Vacanze dalla Campania, dal Portogallo i Whales, poi Kiol e dalla Grecia Theodore. Domenica 11 novembre per il concorso nazionale finale di Arezzo Wave Ius Soli al Virginian dalle 15 Kevin Koci, Wired Clouds, Ciarz e Mi Linda Dama.