Arezzo 23 novembre 2018 - Un cartellone ricco di eventi in tutto il territorio provinciale per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, data riconosciuta dalle Nazioni Unite. Incontri, spettacolo, testimonianze, installazioni, premi, libri, un impegno corale che vede lavorare insieme per questa giornata e in tanti eventi che si terranno in questo mese di novembre, associazioni, volontari, commissione Pari Opportunità, per fare informazione e sensibilizzare le giovani generazioni contro la violenza di genere, tutto sotto l’egida e il coordinamento della Provincia di Arezzo .

Sabato 24 novembre al Palazzo del Podestà a Montevarchi tavola rotonda su “Essere donna… in guerra, nel lavoro, nella famiglia, nel volontariato, nella scuola, nella malattia, nella religione, nelle politica, nelle istituzioni, nell'arte, nel cinema, nella musica, nelle mafie...” in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Montevarchi e la Consulta Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno con la partecipazione di importanti personalità del mondo dell’imprenditoria femminile, della scienza, della cultura, delle professioni, dell’associazionismo. Sabato dalle 16 prima parte della tavola rotonda con Barbara Bertocci direttore creativo Monnalisa SpA, Imola Giramondi Rachini creatrice della Mimmina Confezioni, Manuela Leri dottorato in biochimica e biologia applicata all’Università di Firenze, Anna Gentili Millotti scrittrice. Domenica alle 15,30 seconda parte della tavola rotonda con gli interventi a cura di Daniela Mori presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Maria Serena Porcari Fondazione Dynamo, Vincenza Rando avvocato e vicepresidente nazionale dell'associazione Libera. E a seguire premiazione delle tesi di laurea sul tema “Essere donna”, rivolto a laureate e laureati, residenti in Toscana di tutte le facoltà delle Università pubbliche italiane. Premio legato al bando, promosso dal Comitato 8marzo/25 novembre del Valdarno, attraverso le sezioni soci di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, dedicato alla memoria di Caterina e Nadia Nencioni, tragicamente scomparse nella strage di via Georgofili a Firenze del 1993.

Ad Arezzo domenica 25 concerto per “Casa Thevenin” alle 18 nell’aula magna Liceo Scientifico Redi di Arezzo per finanziare progetti relativi per l’accoglienza di donne vittime di violenza. A Cortona venerdì e sabato cerimonia di consegna del premio “Semplicemente donna” e in collaborazione col premio il Soroptimist ha organizzato un incontro tra gli studenti del Liceo Classico e le premiate Filomena Lamberti e Widda Akreyi. Filomena Lamberti, salernitana, vittima di violenza da parte dell’ex marito, fu cosparsa di acido nel sonno dopo che aveva comunicato al marito la sua decisione di separarsi in quanto non tollerava più le sue violenze durate per oltre 30 anni. Attualmente è impegnata nell’azione di prevenzione ed educazione nelle scuole. Ha scritto un libro “Un altra vita. Non è un romanzo. E' il coraggio di testimoniare”. Widda Akreyi è un medico genetista irachena. Attivista ai tempi del regime di Saddam si è adoperata per denunciare i sistemi di tortura, lo sterminio delle popolazioni curde e soprattutto gli abusi e gli stupri. Si è sempre battuta e impegnata per combattere la società maschilista e patriarcale nel suo paese. Durante il regime è dovuta scappare dall’Irak e oggi vive in Norvegia.

A Castiglion Fiorentino da venerdì 23 a lunedì 26 novembre nell’androne di Palazzo San Michele viene allestito il “Posto di Monica”, una sedia vuota in rappresentanza di tutte quelle donne o soggetti deboli che subiscono violenza. A Cavriglia domenica 25 novembre “Reading and red, passeggiata di letture e poesie in rosso”, iniziativa itinerante promossa dal Comune con il centro sociale Filo d’argento, a associazione LiberiLibri e Donne Auser. I partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosso. Ritrovo alle 10,30 nei pressi della Biblioteca Comunale. Sarà un passeggiata “a tappe”, in ognuna delle quali le partecipanti attraverso letture e poesie sul tema dell’amore, come chiave risolutiva di scontri e violenze. Arrivo in Piazza Berlinguer con lancio di palloncini contenenti messaggi scritti dai presenti.

Venerdì 23 novembre alle 17 a San Giovanni in viale Diaz inaugurazione della panchina rossa “Stop al femminicidio” promossa dalla Consulta Pari Opportunità di San Giovanni Valdarno e con l’associazionie Pronto Donna e Eva con Eva. Sempre venerdì alle 17.30 alla Bibliocoop, lo spazio soci della Coop di Montevarchi presentazione del libro di Filippo Boni “Gli eroi di via Fani” . A Capolona venerdì alle 21 al cinema Nuovo “Noi s’era tutti” spettacolo teatrale inserito nella rassegna “Voglio la luna” Nata Teatro di e con Cinzia Corazzesi. Ad Arezzo sabato per l’intera giornata al Centro Commerciale Setteponti “Insieme contro scarpette rosse testimonianze e pensieri al centro”: saranno trasmessi messaggi audio sul tema della giornata. A San Giovanni sabato alle 10 al centro di Geo Tecnologie “7 minuti”, performance teatrale dal testo di Stefano Massini, adattamento e regia di H. Barolini e G. Giaffreda.

A Pieve a Maiano domenica alle 12.30 nella sede dell’associazione Macondo pranzo sociale contro la violenza sulle donne (prenotazioni obbligatoria entro il 23 chiamando Alfio 3487430528 o Franco 3388054050) e alle 16 presentazione della ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e a seguire “Mai più violenza sulle donne” proiezione del filmato dell’Auser comprensoriale Arezzo, Terre di Piero, Sartoria 8 Marzo, Associazione italiana sclerosi multipla e Unione italiana lotta alla distrofia muscolare.

A Sansepolcro domenica 25 novembre alle 17 al Teatro alla Misericordia “Lourdes” spettacolo prodotto da Pisani/Capotrave con Andrea Cosentino regia Luca Ricci e al termine incontro con la scrittrice del libro “Lourdes” Rosa Matteucci. E alle 21 sempre al Teatro alla Misericordia “Sono viva. E’ andata bene. Incontro con una storia” spettacolo di e con Ilaria Lorenzini. Assieme a queste iniziative, l’amministrazione comunale ha voluto coinvolgere le varie attività di ristorazione della città, che potranno aderire alla giornata lasciando all’interno del proprio locale un coperto libero e apparecchiato di rosso in ricordo delle donne vittime di violenza.

Ad Anghiari domenica alle 18 al teatro dei Ricomposti Passi di luce” letture e danza con gruppo Danzaterapia di Anghiari, Associazione Pronto Donna di Arezzo, Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi, Liceo Artistico di Anghiari. Ad Arezzo domenica alle 18 nell’aula magna del Liceo Scientifico “F. Redi” in via Leone Leoni concerto per casa Thevenin con il violino di Francesco Marconi e Stefano Graverini al pianoforte. Ingresso e offerta libera. Domenica alle 16 alla Bocciofila Bibbienese conferenza dibattito “Dalla parte di Medea” con Giara Giannini e Elisabetta Pesci. A Capolona domenica alle 17 all’auditorium della scuola secondaria “ G. Garibaldi” spettacolo teatrale a cura di Alessandra Arico e alle 19 nella sala mensa cena con le donne, cena per le donne.