Arezzo, 19 agosto 2019 - Penultimo appuntamento con la Rassegna “Teatro del Fiume” curata da NATA Teatro: una serata speciale in collaborazione con la Biblioteca “G. Giovannini” di Bibbiena.

Martedì 20 agosto alle ore 21:30 nella Terrazza di Piazza Tarlati a Bibbiena (AR) va in scena in prima nazionale lo spettacolo “RAVANELLINA – Una storia di verdura e libertà”, scritto e interpretato da Eleonora Angioletti, per la regia di Giorgio Castagna.

Una riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm, che non dimentica le versioni di Basile e Calvino. La protagonista è Ravanellina, una bambina che ha sempre sognato di attraversare un muro invalicabile, metafora di paure e desideri, finché un giorno avrà il coraggio di crescere e scegliere da sola la strada della propria indipendenza.

Spettacolo d’attore (attrice!) e pupazzi, creati dall’artista Roberta Socci.

In occasione dello spettacolo, la Biblioteca G. Giovannini si trasferisce in terrazza, all’aria aperta per una notte, dando la possibilità a grandi e piccini di prendere in prestito o sfogliare i propri libri preferiti sotto le stelle.

Martedì 20 agosto, ore 21:30

Terrazza di Piazza Tarlati – Bibbiena (AR)

Info e prenotazioni 3351980510

Prosegue così a suon di spettacoli per bambini e ragazzi la XVI Edizione del Teatro del Fiume, la rassegna curata da Nata Teatro nella valle del Casentino. Fino al 23 agosto nei comuni del Casentino si svolge la 16esima edizione della rassegna che vuole diventare “Un salvagente contro la noia”. Gran finale il 23 agosto alle 21:30 a Rassina nel centro storico con Storie di Toscana del Teatrino del Sole.

TEATRO DEL FIUME è a cura di Nata Teatro

Con il sostegno di Mibac, Regione Toscana, Rete Teatrale Aretina, Residenze Artistiche Toscane - RAT -, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Comune Di Bibbiena, Comune di Pratovecchio Stia, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Chiusi della Verna