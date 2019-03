Arezzo 30 marzo 2019 - La cultura come una spada contro i mulini a vento senza rinunciare ai suoi ideali. Non verrà sconfitto dai suoi demoni il Don Chisciotte che Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer e lo scrittore e drammaturgo aretino Francesco Niccolini hanno riscritto per il teatro e per due attori veramente speciali che lo porteranno in scena stasera sabato 30 marzo e domani sera domenica 31 marzo alle 21 al teatro Petrarca di Arezzo: lo stesso Alessio Boni e Serra Yilmaz, la “musa” di Ozpeteck nell’insolito ruolo di Sancho Panza. Lo spettacolo chiude la stagione di prosa aretina di Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Arezzo. “La scelta di Serra è stata un’idea splendida - spiega Niccolini - conoscerla, vederla, studiare il suo mondo, il suo modo di parlare e di recitare ci ha permesso di costituire il personaggio su misura per lei dove è perfetta. Ma è l’opposto del personaggio di Cervantes, mentre nel romanzo non sta mai zitto e cita un proverbio dietro l’altro, lei parla lenta, col suo accento iraniano, va per monosillabi, viene da un’isola lontana, ha l’ombra dell’extracomunitario, è analfabeta, non sa leggere né scrivere, poi diventa più disinvolta, scopre di essere diventata famosa, impara a leggere e scrivere, si prepara a diventare governatore. Una parabola, da personaggio guardingo e dubbioso più propenso a scappare che a fermarsi, diventa protagonista accanto a Don Chisciotte e farà di tutto perché lui non abiuri e continui a seguire i suoi ideali”.

Un lavoro di squadra visto che Aldorasi, Prayer, Boni e Niccolini da anni scrivono e dirigono testi teatrali. “Il nostro è un modo differente di fare teatro - conferma Boni in una recente intervista rilasciata a La Nazione - prendiamo icone della letteratura, testi da centinaia o migliaia di pagine che magari non tutti hanno tempo e modo di leggere, e li mettiamo in scena, così da permettere a chi siede in platea di conoscerli. Pensiamo al pubblico più che agli addetti ai lavori». E ne nasce un Don Chisciotte diverso. “Nella recitazione di Boni - continua Niccolini - il personaggio ha grande energia e vitalità, è combattivo, poi però piano piano sprofonda nella malattia, nella sconfitta, nella delusione, nell’amarezza, ma a differenza del romanzo di Cervantes non abiura. Questo spettacolo fa capire quanto sia indispensabile impegnarsi e difendere le proprie idee in questo momento in Italia, per tenere alta la capacità di disegnare cose importanti”. “E’ un inno alla follia nobile - conferma Boni - essere fedele ai propri sogni: è questo il messaggio del quale si fa portatore, divenendo simbolo di uno stile di vita che va contro ciò che impone il nostro secolo».