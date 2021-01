Arezzo, 6 gennaio 2021 - Concerto della Befana quest’anno in diretta streaming. Arriva il grande recital musicale del Maestro Roberto Cappello organizzato proprio per oggi 6 gennaio alle 17 dall’Accademia Musicale Valdarnese col Comune di San Giovanni Valdarno. L’Accademia Musicale Valdarnese riprende così la divulgazione della cultura musicale proponendo il recital del Maestro Roberto Cappello in diretta streaming il giorno della Befana, oggi alle ore 17 da Palazzo d’Arnolfo sede del Museo delle Terre Nuove. Il Comune di San Giovanni Valdarno, il Museo delle Terre Nuove e l’Accademia Musicale Valdarnese inaugurano in questo modo la stagione musicale 2021 con un appuntamento in diretta streaming utilizzando la tecnologia per sopperire alla mancanza di concerti dal vivo.

Il recital del Maestro Roberto Cappello, con le musiche di Tchaivkowsky “Le Stagioni” e Gershwin “Rapsodia in Blue”, sarà quindi visibile da tutti gratuitamente sulle pagine Facebook del Comune di San Giovanni, su quella dell’Accademia Musicale Valdarnese e del Museo delle Terre Nuove. Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità artistica e spirituale, un costante impegno culturale e intellettuale nella scelta del repertorio volto ad esaltarne i più alti contenuti musicali, pongono l’arte interpretativa di Roberto Cappello ai vertici del concertismo contemporaneo. Dopo la vittoria del Premio Busoni, ha iniziato una grande e nobile carriera - oltre 3.000 concerti - che lo ha visto protagonista nei teatri più prestigiosi del mondo, sia nelle vesti di solista, con orchestre e formazioni cameristiche. Dal 2010 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Conservatorio “Arrigo Boito di Parma”.