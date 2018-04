Arezzo, 10 aprile 2018 - Cos’è il tempo per i bambini? Domenica 15 aprile alle 17:00 il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospiterà l’ultimo appuntamento della V edizione di ALTRE DANZE Portiamo i ragazzi a teatro!, rassegna dedicata a bambini, famiglie e scuole a cura dell’Associazione Sosta Palmizi. Andrà in scena Tempo, delicato spettacolo di teatro danza con Federica Tardito e Aldo Rendina, guidati dalla musica e dalla regia di Bruno Franceschini. Lunedì 16 aprile alle 9:30 e alle 11:00 sono previste due repliche riservate alle Scuole dell’Infanzia. La rassegna è realizzata con il sostegno della Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Arezzo.

Due sfumati personaggi, dai tratti poetici e a volte clowneschi, seguendo il suono evocativo di un carillon, ci accompagnano in un viaggio musicale sulle orme del tempo. Li vediamo alle prese con semplici magie, minute danze, la nascita inusuale di un fiore. Si inseguono e si incontrano, a volte giusto in tempo, a volte fuori tempo. I bambini sono abitanti del presente, si muovono all’interno di una situazione e ne esplorano le possibilità. Non conoscono ancora il tempo, le sue promesse e le sue angherie. Gli adulti lo conoscono fin troppo bene, mentre scandisce i ritmi, a volte tragici, a volte comici, della quotidianità. Due mondi lontani ed estranei, agli antipodi: una prerogativa perfetta per conoscersi e per imparare gli uni dagli altri.

CREDITI | Tempo - spettacolo di teatro danza per bambini dai 3 anni. Coreografia e interpretazione Federica Tardito e Aldo Rendina; regia e musica Bruno Franceschini; ideazione luci Lucia Manghi; scenografie Aldo Rendina e Cristiana Daneo; costumi Roberta Vacchetta; una produzione di compagnia tardito/rendina, Associazione Sosta Palmizi e Bruno Franceschini; con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus - Torino, Centro Servizi Culturali S. Chiara - Y Generation Festival Trento, KOMM TANZ progetto residenze Compagnia Abbondanza/Bertoni, in collaborazione con il Comune di Rovereto. 35 minuti.

INIZIATIVE PARALLELE e COLLABORAZIONI Nell’ambito di Altre Danze saranno attive collaborazioni con importanti realtà del territorio tra cui quella con la libreria La casa sull’albero che unisce la lettura allo spettacolo dal vivo attorno ai temi e alle riflessioni generate dagli spettacoli, attraverso un bookshop temporaneo a teatro per ogni spettacolo e con tre appuntamenti in libreria dal titolo Tre storie e una tazza di the. Speciale Altre Danze. Il prossimo, per bambini dai 6 anni, sarà sabato 14 aprile con Storie di Erin Stead.

Inoltre, venerdì 13 aprile alle 17:00 Tempo sarà al Centro Sociale “Tuttinsieme” di Terontola Cortona (AR), in una versione per spazi non teatrali (ingresso 3€). L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Cortona, rende continuativa l’offerta culturale per famiglie e scuole che l’Associazione Sosta Palmizi intende portare anche sul territorio cortonese nell’ambito della rassegna Altre Danze_Portiamo i ragazzi a teatro!

Al termine delle repliche il pubblico potrà confrontarsi con gli artisti partecipando a un prezioso momento di conoscenza e approfondimento.

INFO e CONTATTI Ingresso spettacoli: matinée per le scuole 4 € (è richiesta la prenotazione); pomeridiana intero 8 € / ridotto bambini under 14 4 € / altre riduzioni 6 €

Associazione Sosta Palmizi tel. 0575 630678 / 393 9913550 | info@sostapalmizi.it www.sostapalmizi.it