Arezzo 15 novembre 2018 - Libri senza parole per superare gli ostacoli della lingua, le differenze culturali, le disabilità. Si avvia alla conclusione il progetto “Silent please!” finanziato dalla Regione Toscana e promosso dalla Rete Documentaria Aretina con la libreria La casa sull’albero di Arezzo con l’evento che si terrà nella Biblioteca di Arezzo venerdì 16 novembre dalle 15 alle 18 con la partecipazione di autori, editori, bibliotecari e librai. Dopo i saluti del professor Alesandro Artini, presidente della Biblioteca e la presentazione dei risultati del progetto a cura di Elena Giacomin della libreria La casa sull’albero, si susseguiranno al tavolo, coordinato da Elisa Boffa, funzionario della Biblioteca Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario, esperto in letteratura per l'infanzia, Silvia Borando autrice ed editrice minibombo, Ilaria Maurri di Carthusia Edizioni e Carla Ghisalberti di Orecchio Acerbo e verrà anche distribuita gratuitamente una pubblicazione.

Il progetto “Silent Please!” ha visto il coinvolgimento di oltre 500 bambini con le loro famiglie che hanno partecipato alle attività previste nelle tredici sezioni ragazzi delle biblioteche della Rete: Arezzo, Sala Lettura Malala, Anghiari, Sansepolcro, Bibbiena, Pratovecchio/Stia, Montevarchi, Terranuova, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Cortona/Camucia, Civitella, Monte San Savino. Oltre ad un incontro formativo con Silvana Sola, pedagogista e fondatrice della libreria Giannino Stoppani e dell’omonima cooperativa culturale, che ha portato ad approfondire la grammatica dei silent book oltre 40 partecipanti tra bibliotecari ed insegnanti, sono stati creati tredici nuovi scaffali nelle sezioni ragazzi con una selezione italiana e straniera di silent book, per un totale di oltre 600 libri con formati, immagini e fatture differenti che sono andati ad abitare gli scaffali delle biblioteche della Provincia. Pubblicazioni che comunicano i valori della bibliodiversità e che danno conto di una tendenza crescente alla sperimentazione da parte di autori e case editrici, indubbiamente incoraggiati da una sempre maggiore attenzione a questa forma espressiva.

I silent book sono stati scelti come soggetti del progetto per le loro potenzialità e la loro forza narrativa universale al di là della barriera linguistica, si rivolgono ad un pubblico trasversale ed ampio per età ed abilità nella lettura. Offrono una ricchezza di soluzioni visive inedite, ed originali per temi, formati e tecniche espressive messe in campo. I silent book sono un ottimo tramite per un dialogo aperto a diverse tipologie di utenti: bambini e ragazzi di origine straniera, con difficoltà di apprendimento e quelli a rischio di esclusione sociale e offrono l’opportunità di essere liberi da qualsiasi tipo di testo, per cui ogni lettore può immaginare e dare voce a quelle immagini secondo la propria esperienza ed immaginazione.