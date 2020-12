Arezzo, 2 dicembre 2020 - Arriva al gran finale stasera Officine Social Movie. La rassegna con cui i cortometraggi arrivano direttamente a casa visto che non possiamo andare al cinema né a teatro. Basterà accendere la televisione al canale 10 di Teletruria o andare sul sito www.teletruria.it dove stasera mercoledì 2 dicembre, in prima serata, sarà trasmessa la finale e le premiazioni di Officine Social Movie, il concorso di cortometraggi ideato e promosso da Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura per chi crede in un'arte dell'immagine che sa parlare del proprio tempo e al proprio tempo, mettendo in mostra l’impegno civile di una società in trasformazione. Il pubblico potrà vedere i cortometraggi finalisti e i premiati, incontrare i protagonisti da molteplici nazioni, parlare con i giurati tra i quali Ottavia Piccolo, Marco Maisano, Daniele Bonarini di Poti Pictures, Barbara Perissi e i tanti ragazzi del Liceo Artistico di Arezzo, uno dei motori del festival nonostante le limitazioni di questo anno difficile per gli studenti degli istituti superiori. Dei premi attribuiti dalla giuria, presieduta dall’attrice Ottavia Piccolo, manca di assegnare uno tra i premi più importanti: il Premio Giuria Popolare e ad assegnarlo sarà proprio il pubblico con il suo voto.

Votare per assegnare il Premio Giuria Popolare ad uno tra i nove finalisti del Premio per il Miglior Cortometraggio segnalati dalla giuria del festival era possibile fino alla mezzanotte del 1 dicembre accedendo al sito www.officinesocialmovie.com. Per esprimere il proprio voto bastava iscriversi al sito, e accedere ad un’area riservata dove era possibile visionare non solo i nove finalisti per i quali si doveva esprimere il proprio giudizio, ma tutti i cortometraggi selezionati per le tante menzioni della prima edizione di Officine Social Movie. Un’occasione straordinaria per dare uno sguardo attento alla visione lucida e mai banale dei tanti partecipanti, specialmente nei temi e nei valori delicati promossi dal festival: la diversità, l’accoglienza, l’inclusione sociale, la diversità culturale, i diritti.. Officine Social Movie è un progetto dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura in collaborazione con Arci Nuova Associazione, Liceo Artistico di Arezzo e Poti Pictures. Un progetto realizzato a valere sul Bando Giovani protagonisti per le comunità locali 2019 del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì.