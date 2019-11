Arezzo 6 novembre 2019 - Sarà “Apocalypse Now” capolavoro immortale di Francis Ford Coppola nella versione definitiva voluta dal regista, “The final cut”, ad aprire giovedì 7 novembre alle 21.30 gli appuntamenti dei giovedì di novembre di “Cinema 9 e ½”, rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma, all'auditorium Le Fornaci di Terranuova (via Vittorio Veneto 17, AR, ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro). Il film sarà preceduto da un aperitivo cena nel foyer a cura di Pian della Fonte con un djset a cura di Blackjesus (alle 20). Considerato il film per eccellenza sulla guerra del Vietnam, “Apocalypse Now” è un film del 1979, liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad “Cuore di tenebra” e vincitore della Palma d'oro al 32/mo Festival di Cannes e di due premi Oscar nel 1980 per la migliore fotografia (a Vittorio Storaro) e per il miglior sonoro (a Walter Murch). Tra gli interpreti: Martin Sheen, Marlon Brando e Robert Duvall.

La rassegna prosegue giovedì 14 con il cinema coreano e il film “Burning” del regista Lee Chang-dong che torna dopo una lunga pausa con un film-enigma, tratto da un racconto di Haruki Murakami. Un giovane scrittore, una ragazza, un ricco facoltoso e il loro triangolo che si fa paradigma per raccontare la contemporaneità. Il 21 novembre proiezione di “Antropocene dei Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier. Un viaggio in sei continenti per raccontare quello che sta accadendo da metà del XX secolo, come siamo entrati nell'epoca dell'antropocene: una fase della scala geologica in cui l'uomo, con l’impatto delle attività umane, ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali. Chiude gli appuntamenti del mese, il 28 novembre “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” un piccolo capolavoro di animazione che coinvolge uomini, orsi cacciatori e un grande inverno, nato dal romanzo di Buzzati e dall’interpretazione del regista Lorenzo Mattotti con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi. Tutti i film inizieranno alle 21.30. Riduzioni per under 26 e over 65, previsto anche un abbonamento a dieci spettacoli al costo di 30 euirp, per 5 spettacoli 17,50 euro.