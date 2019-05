Arezzo, 19 maggio 2019 - Aperte eccezionalmente al pubblico domenica 19 maggio. Sono le dimore storiche di tutta la Toscana che spalancheranno le porte in occasione della giornata nazionale. Saranno otto quelle di Arezzo e dintorni pronte ad aprire le porte ai visitatori. Arriva la nona edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Appuntamento domenica 19 maggio quando saranno oltre 400 le dimore storiche italiane, tra castelli, ville, manieri, casali, cortili, parchi e giardini, che accoglieranno il grande pubblico per il tradizionale appuntamento di primavera di Adsi. E la Toscana anche quest’anno primeggia per numero di aperture superando la cifra record di 116 cortili e giardini privati visitabili. Cosa sarà possibile visitare ad Arezzo? Nel capoluogo apre ad Arezzo Palazzo Guillichini, in Corso Italia 113. Apertura dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. E alle 16 ci sarà l’intervento della dottoressa Liletta Fornasari nel giardino d’inverno. Porta aperte a Poppi al Castello dei Conti Guidi, apertura dalle 14 alle 18 quando il castello sarà visitabile a gruppi guidati con partenza ogni ora.

Ma anche al Castello di Porciano, in via Dante Alighieri, nel comune di Pratovecchio. Restando in Casentino si potrà visitare Palazzo Martellini – Montini, a Bibbiena con visita al giardino, alla terrazza panoramica e ai salotti al piano nobile. In Valdarno aprirà il Parco Botanico di Villa Della Nave, in località Cicogna a Terranuova Bracciolini. Accolti dalla proprietà, il parco botanico sarà accessibile solo con accompagnamento: sono previste due visite guidate gratuite preferibilmente su prenotazione a cura dell’Associazione Alcedo ambiente. Appuntamento alle 11 e alle 15 davanti alla Chiesa di Santa Lucia nel borgo di Cicogna. Per info e prenotazioni: 328 2024692 – 328 1520911. E ancora, apre il Castello di Montozzi, a Pergine Valdarno. Qui si potranno effettuare visite guidate a cura della dottoressa Angela Bartolini Baldelli, storica dell’arte, al parco e al borgo, con affaccio alla chiesa, al salone della villa, e alle antiche cantine. In Valdichiana sarà aperto il Giardino del Castello di Montecchio Vesponi, nel comune di Castiglion Fiorentino. Apertura del giardino dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Qui alle 10.30 e 15 sono in programma due visite guidate, su prenotazione, al museo del Castello a cura degli archeologi dell’associazione inCastro, offerta 5 euro. Per info e prenotazione 331 9418621. A Camucia di Cortona sarà aperta al pubblico Villa Sandrelli, in via Lauretana 1. Come ogni anno, la Giornata Nazionale Adsi vuole essere un momento di coinvolgimento e di condivisione, ma anche di sensibilizzazione sul valore, non solo storico e artistico, ma anche socio-economico, di questa parte imprescindibile del nostro patrimonio culturale, la cui cura e conservazione sono interamente demandate ai proprietari privati. Le Dimore Storiche offrono infatti a turisti italiani e stranieri la possibilità di immergersi in atmosfere uniche e di andare alla scoperta di luoghi spesso poco conosciuti dal grande pubblico perché fuori dagli itinerari tradizionali.