Arezzo 31 agosto 2019 - La sua vita è un inno alla libertà e all'anticonformismo. Forse è per questo che la ama profondamente. “Quando dipingo mi diverto, mi stacco completamente dalla realtà, da un mondo che è diventato antipatico. Ora sono in un periodo di astrattismo geometrico, ma traccio tutto rigorosamente a mano libera. Se c’è qualcosa che mi disturba nella quotidianità mi chiudo a dipingere, lì mi sento libero. L’ho sempre fatto e senza mai pensare ai soldi, non so nemmeno a chi li ho venduti i miei quadri”. Franco Onali dipinge da una vita, lui che rappresenta l'arte del Novecento e non solo, e non smetterà mai, come difficilmente si staccherà dalle sue sigarette e da un bicchiere di vino e ama raccontare, se non lo fa nelle sue splendide tele lo fa a parole, magari seduto a tavola.

Racconti che lo portano lontano quando con l’amico Gianni Boncompagni da ragazzi vivevano a Stoccolma, là dove è iniziata la sua carriera dopo aver studiato all’Accademia delle belle arti prima a Roma poi a Firenze. “Ero squattrinato e messo male, ma sapevo disegnare e mi proposti al quotidiano svedese Svenska Dagladet, mi presero per disegnare le pagine dei racconti”. A Stoccolma ha lavorato come designer nello studio dell’architetto Leannart Tham. Ha dipinto quadri che sono diventati arredi nelle ville di sceicchi arabi, ha disegnato per le grandi marche di mobili, per la Lancia, per le scenografie di Rai Uno, è suo uno dei gioielli della collezione “Oro d’autore”. Si è divertito molto, ha tanti amici, come lo erano Mario Marenco e Renzo Arbore.

Ma invece di raccontare la sua vita da artista preferisce ricordare quando per sbaglio è finito per dieci giorni nel carcere di Regina Coeli: “I detenuti sono stati gentilissimi con me, mi hanno visto dalla faccia che non avevo fatto niente e quando sono uscito ho comprato un sacchetto di gettoni e ho telefonato alle loro famiglie per rassicurarle. Ai loro occhi mi ha reso un vero romano”. La sua vita si divide fra la casa di famiglia sull’Alpe della Luna a Sansepolcro e Roma, ma ha scelto Arezzo per una mostra antologica che getterà le basi per una definitiva catalogazione di tutte le sue opere, anche quelle di privati.

Un lavoro lungo che vede impegnati la compagna Anna Roncoroni e il critico e storico dell’arte Danilo Sensi. Dal 14 settembre al 9 ottobre il Circolo Artistico ospiterà la sua personale e sarà l’occasione per riordinare tutto il materiale dell’artista. “Non sappiano quante opere sono sparse in Italia e nel mondo, vorremmo avere la possibilità di rintracciarle per fare l’inventario - fa sapere Anna che fa appello a chi le possiede - e vorremmo trovare una sede per una mostra permanente e una Fondazione”. Qui, ad Arezzo, città che lo ha visto alunno alle elementari Masaccio: “Forse è nato tutto lì - ricorda Onali - avevo una maestra che ci faceva fare disegni che poi mandava ai soldati insieme alle sigarette”. Memorie preziose di un cittadino illustre che la città non può permettersi di perdere.