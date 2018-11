Arezzo, 9 novembre 2018 - Martedì 13 e mercoledì 14 novembre sarà Franco Branciaroli ad inaugurare il cartellone con I MISERABILI di Victor Hugo nell’adattamento teatrale di Luca Doninelli per la regia di Franco Però.

“Oggi la vera scommessa è parlare di Dio in teatro” afferma lo stesso Franco Branciaroli nei panni di Jean Valjean, l’ex galeotto redento cui Victor Hugo dedicò questo romanzo epico ed enciclopedico che racconta la storia degli ultimi, in eterna lotta per la sopravvivenza. Un’opera che parla a ogni epoca, perché tocca grandi temi universali: dignità, dolore, misericordia, giustizia, redenzione. Per il regista la scelta di portare in scena questo spettacolo “viene dal momento che stiamo vivendo nelle società occidentali, dove si assiste all’inesorabile ampliarsi della forbice fra i ‘molto ricchi’ e i ‘molto poveri’, fra chi è inserito nella società e chi invece ne è ai margini. Victor Hugo continua a stupirci e impressionarci per le assonanze con l’attualità, per la capacità di affrontare temi diversissimi, di mettere assieme momenti alti e momenti bassi”.

Con Franco Branciaroli, sul palcoscenico del Teatro Petrarca in ordine di apparizione, Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo Borghi, Federica De Benedittis, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos e Valentina Violo.

Scene di Domenico Franchi, costumi di Andrea Viotti, luci di Cesare Agoni e musiche di Antonio Di Pofi. “I miserabili” è una produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, CTB Centro Teatrale Bresciano, Teatro De Gli Incamminati.

La stagione del Teatro Petrarca proseguirà poi i prossimi venerdì 23 e sabato 24 novembre con IL MAESTRO E MARGHERITA di Michail Bulgakov mentre sabato 8 e domenica 9 dicembre, andrà in scena AFTER MISS JULIE di Patrick Marber.

Saranno poi Isa Danieli e Giuliana De Sio che, sabato 19 e domenica 20 gennaio portano in scena LE SIGNORINE. Da venerdì 1 a domenica 3 febbraio, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia sono protagonisti di NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO, mentre sabato 9 e domenica 10 febbraio grande attesa per la PRIMA NAZIONALE che vedrà Laura Morante debuttare in VOCI NEL BUIO. Si prosegue con Glauco Mauri e Roberto Sturno che martedì 12 e mercoledì 13 marzo sono interpreti de I FRATELLI KARAMAZOV di Fëdor Dostoevskij, mentre sabato 30 e domenica 31 marzo Alessio Boni e Serra Yilmaz portano in scena DON CHISCIOTTE.

Accanto alla stagione di prosa debutta “TEATRI DI CONFINE, nuove scene nuovi pubblici” una rassegna di tre spettacoli all’insegna della contaminazione e della sperimentazione.

Danza protagonista dell’appuntamento di venerdì 22 febbraio con la Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA diretto da Cristina Bozzolini in LA BELLA ADDORMENTATA, per poi tornare alla prosa sabato 16 marzo con Pippo Delbono che presenta LA GIOIA mentre martedì 26 marzo Lino Musella è JAN FABRE, The Night Writer- Giornale notturno.

Venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna appuntamento speciale fuori abbonamento con CINEMARIA uno spettacolo divertente di e con Maria Cassi.