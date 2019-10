Arezzo, 1 ottobre 2019 - Ad autunno tornerà il Corso di Fotografia Digitale Artistica ed Espressiva, organizzato dall'Associazione fotografica Imago. Il corso si rivolge non solo a coloro che si avvicinano per la prima volta alla fotografia, ma anche a coloro che hanno già delle conoscenze di base e vogliono entrare in una dimensione più artistica ed introspettiva. Le lezioni avranno inizio martedì 1° ottobre nella sede dell'Associazione Fotografica Imago, in via Vittorio Veneto 33/20, Arezzo. Per informazioni ed iscrizioni info@imagoarezzo.com. Nello specifico, le materie trattate, che affiancheranno quelle tradizionali, spazieranno dall'approfondimento del linguaggio fotografico alla realizzazione di una mostra fotografica, dallo studio della luce all'uso della fotografia come linguaggio interiore. I docenti a disposizione dei corsisti si alterneranno nell'insegnamento e nella verifica del livello raggiunto, finalizzato alla realizzazione di una mostra fotografica nella galleria “Spazio Imago”.

Durante il corso saranno effettuate uscite fotografiche a tema finalizzate alla realizzazione di una mostra collettiva. Saranno proiettate immagini d’autore con discussione e valutazione critica dei lavori dei corsisti. Saranno inoltre organizzate serate dedicate ad approfondimenti e incontri con autori perché scopo del corso non è solo fornire le conoscenze tecniche per ottenere immagini corrette, ma anche valorizzare la fotografia quale forma artistica di espressione. L'associazione, attiva dal 2001, ha avvicinato centinaia di appassionati alla materia, stimolando la diffusione della cultura fotografica in un mondo dove le immagini sono predominanti, ma carenti gli strumenti di lettura.