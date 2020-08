Arezzo, 5 agosto 2020 - Giovedì 6 agosto tutti all'Arena Eden di Arezzo per l'ultimo concerto del Jazz On The Corner, manifestazione che fa parte del variegato cartellone del Festival delle Musiche organizzato da Officine della Cultura. Alle ore 21:15 il Ferdinando Romano Quintet farà un concerto nel quale presenterà il nuovo disco TOTEM, primo disco da leader di Ferdinando Romano, uscito il 24 aprile scorso per l'etichetta norvegese Losen Records. Alla registrazione del disco hanno partecipato alcuni dei più interessanti musicisti e improvvisatori della nuova generazione e il disco ha già ricevuto molti consensi internazionali ed è stato recensito in tutto il mondo da importanti riviste e magazine online.

Il quintetto protagonista di questo evento è composto da Tommaso Iacoviello alla tromba e al flicorno, Simone Alessandrini al sax alto e soprano, Manuel Magrini al pianoforte, Ferdinando Romano al contrabbasso e autore delle composizioni e Giovanni Paolo Liguori alla batteria. Si ricorda che il biglietto ha un costo di 10 euro e dato il numero limitato di ingressi, a causa dell'attuale emergenza sanitaria, è consigliassimo l'acquisto dei biglietti in prevendita.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica e Jazz on the Corner. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

Info Festival e prenotazioni per gli eventi gratuiti presso Officine della Cultura 0575 27961 - 338 8431111 - segreteria@ officinedellacultura.org . Prevendite: Officine della Cultura - Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un'ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Estra e Coingas SpA.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/ FestivalDelleMusiche ), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/ FestivalMusicaleSavinese ), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/ suonidallatorre ). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.