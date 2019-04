Arezzo 26 aprile 2019 - "Siamo giunti alla conclusione di una stagione che ci rende molto felici . Chiuderemo con un appuntamento imperdibile, arricchito dalla presenza prestigiosa del trombettista Fabrizio Bosso, presentando in anteprima un concerto che è frutto di un lavoro incessante di prove e scrittura musicale che ha tenuto impegnati i nostri ragazzi dal mese di novembre fino ad oggi". No ha dubbi Daniele Malvisi il direttore artistico del Valdarno Jazz Festival.E’ un privilegio poter assistere a un concerto del trombettista jazz Fabrizio Bosso. E sabato 27 aprile alle 21,30 l’artista sarà all’aditorium Le Fornaci a Terranuova con il Valdarno Music Collective, la grande band composta per lo più da musicisti valdarnesi che per il nuovo progetto ha potuto collaborare con il grande musicista italiano. Un progetto che vede il Valdarno Music Collectuve (Vmc) nell’esecuzione di un repertorio composto da brani originali di Bosso e alcuni temi cari all’autore, frutto di lunghi mesi di lavoro nei quali la musica originale di Bosso è stata riadattata e arrangiata per questo nuovo organico, diretto da Daniele Malvisi, con la collaborazione di Gianmarco Scaglia e Fabrizio Bosso.

Con lui suoneranno dunque Marzia Neri voce, Simone Baldini Tosi voce e violino, Bernardo Sacconi contrabbasso, Michele Andriola batteria, Lucio Rosa chitarra, Funatzo Madoka fisarmonica, Federico Bientinesi basso tuba, Paolo Giusti trombone, Christian Pujo tromba, Francesco Dondi sax alto, Manuele Caporali sax tenore e clarinetto, direzione Daniele Malvisi. Fabrizio Bosso tiene concerti in tutto il mondo duettando con i grandi maestri del jazz, quali Charlie Haden, Carla Bley, Dianne Reeves, Enrico Pierannunzi e altri ancora, con incursioni nella musica pop più raffinata al fianco di nomi come quello di Mario Biondi, Sergio Cammariere, Peppe Servillo, Fabio Concato, Nina Zilli e molti altri. Ingaggiato anche come solista in alcune tra le più prestigiose orchestre del mondo come quella diretta da Maria Schneider e da Wayne Marshall, è l’unico musicista italiano che incide per l’etichetta Americana della Warner Music.