Arezzo, 17 marzo 2018 - È una rappresentazione da ascoltare e assaporare, in un ambiente intimo e ristretto, quasi un salotto, lo spettacolo tratto dall’opera immortale di Wiliam Shakespeare “Amleto”, che andrà in scena domenica 18 marzo alle 19.00all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto 18, Ar) firmata dalla compagnia residente KanterStrasse Teatro. Sul palco, a interpretarne i versi in una rilettura poetica e a lume di candela, ci sarà Simone Martini, sulle note del percussionista Niccolò Crulli, per la regia di Andrea Giannoni (ingresso intero 10€, ridotto 7€).

Essere o non essere. Continuare a galleggiare nel presente o lasciar perdere e guardare all’aldilà. Continuare per chi? Per quali valori? “Amleto” è una delle tragedie più note scritte da William Shakespeare, nonché uno dei pochi personaggi letterari che vivono anche fuori dal teatro. Narra di Amleto, principe figlio del defunto re di Danimarca, che scopre che la morte di suo padre è avvenuta per mano di suo zio. Una storia in cui si intrecciano vendetta, amore, riflessioni filosofiche e follia.

Dice la produzione – “Non basterebbero sei ore per rappresentare il testo nella sua integralità. Abbiamo dovuto scegliere, scorciare, tagliare. Abbiamo fatto un Amleto da ascoltare e assaporare, in un ambiente ristretto e intimo, quasi un salotto. In grande semplicità, semplicemente facendolo, seguendo ciecamente le nude parole, senza aggiungere niente, senza alcuna sovrastruttura, osservandolo con umiltà e intimità. Con i suoi odori, i suoi sapori, i suoi rumori, i suoi silenzi. La bellezza pura delle parole. Con uno sguardo, un pensiero, alla contemporaneità. In un contesto dove il potere lo detiene una classe politica corrotta, vecchia, senza idee. Dove alle frontiere spingono popoli stranieri affamati di giustizia e voglia di vivere”.

Lo spettacolo, che rientra nel progetto di alternanza scuola lavoro sarà introdotto dalle letture dei commenti personali dei ragazzi del territorio, frutto del lavoro svolto con gli adolescenti del Liceo Scientifico Benedetto Varchi di Montevarchi e del Liceo delle Scienze Umane di San Giovanni Valdarno.

Dalle 20.00 in poi, la serata proseguirà con il servizio bar aperitivo alQuasiQuasi social cafè nel foyer delle Fornaci.

KanterStrasse Teatro è una compagnia teatrale con base nel Valdarno Superiore. Oltre ai propri spettacoli si occupa di progettazione culturale e programmazione. Segue con attenzione la scena contemporanea, la nuova drammaturgia, l’arte visiva e performativa. Realizza progetti di educazione alla visione, formazione del pubblico intorno all’idea di teatro come comunità attiva e organizza laboratori teatrali sia per adulti che per bambini.