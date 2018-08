Arezzo 4 agosto 2018 - Sabato sera al museo e visite gratuite la domenica. Musei statali aperti questo fine settimana con i gioielli della nostra storia per iniziativa del Polo Museale della Toscana. Sabato 4 agosto aperture serali straordinarie nella Basilica di San Francesco, al Museo Archeologico e a Casa Vasari convinta guidata mentre domenica 5 l’Anfiteatro ospiterà in notturna l’opera lirica “La Bohème” per il Festival Puccini. Un programma intenso per chi vuole scoprirsi o riscoprirsi turista in città e per tutti i visitatori di passaggio ad Arezzo in occasione della Fiera Antiquaria. Proponiamo qui l’itinerario. Gli affreschi Piero della Francesca saranno visibili nella basilica di san Francesco sabato dalle 20 alle 23 con visita guidata alla Cappella Bacci e domenica ingresso gratuito dalle 13 alle 18. Il Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate con l’Anfiteatro saranno aperti sabato dalle 19,30 alle 22,30, domenica ingresso gratuito come ogni rima domenica del mese dalle 8,30 alle 19,30 e la sera all’Anfiteatro la prima serata del Festival Puccini che prevede l’esecuzione de “La Bohéme” di Giacomo Puccini, con Alberto Veronesi che dirige l’Orchestra Sinfonica di Tiblisi e la regia di Lev Pugliese, evento organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo. Prevendita biglietti da Officine della Cultura in via Trasimeno 16 fino a venerdì con orario 10-13 e 16-18, informazioni 0575-27961, nei punti vendita Box Office Toscana, online su TicketOne e all’Anfiteatro da due ore prima dell’inizio dello spettacolo. Porte aperte domenica anche al Museo d’arte medievale e moderna di via San Lorentino dalle 15 alle 19.

Una visita speciale la merita Casa Vasari in via XX Settembre sabato dalle 20 alle 23 per la mostra “Giorgio Vasari tra Venezia e Arezzo. La Speranza e altre storie dal soffitto del Palazzo Corner-Spinelli”, promossa dal Polo Museale della Toscana in collaborazione con le Gallerie dell’Accademia di Venezia e con il concessionario Munus/Mosaico. Mostra aperta fino al 9 settembre che permette di ammirare all’interno della dimora dell'artista aretino l’Allegoria della Speranza, ricomposta ed esposta al pubblico per la prima volta. A settembre infatti entrambi i dipinti, La Speranza e il Suicidio di Giuda, parte del soffitto dipinto a Venezia nel 1542 da Giorgio Vasari per Palazzo Corner–Spinelli, e che erano stati separati sin dal Settecento, verranno trasferiti ed esposti in Laguna. Con supporti didattici, l’allestimento speciale e i video, il soffitto di Palazzo Corner-Spinelli creato da Giorgio Vasari tra Venezia e Arezzo,sarà ricomposto. Un intervento realizzato da Culturanuova di Massimo Chimenti con le musiche originali di Francesco Chimenti e Davide Andreoni che permette ai visitatori di immergersi nella complessa iconografia del Soffitto Corner-Spinelli attraverso il racconto delle sue travagliate vicende. Inoltre il Museo Aziendale Gori&Zucchi - Uno A Erre di Arezzo esporrà una raccolta di gioielli e preziosi realizzati nei propri laboratori nella seconda metà degli anni novanta del Novecento, ispirata ai gioielli del Rinascimento e alla produzione artistica di alcuni dei principali artisti dell'epoca, tra cui lo stesso Vasari.