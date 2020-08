Arezzo, 18 agosto 2020 - Doppio appuntamento con il teatro di Diesis Teatrango in Piazza Sant'Agostino nell'ambito della manifestazione "Pane, Aurora e Pandemia".

Mercoledì 19 agosto ore 18.30 (Terrazza Aurora) Spettacolo per bambini

“Carillon di fiabe”

Lo spettacolo è un viaggio dove si incontrano fiabe, favole e racconti popolari, classici, di vari paesi del mondo; un viaggio alla scoperta di storie che da sempre ci sono vicine e stimolano la nostra fantasia.

E non può mancare, in questo 2020, nel centenario della nascita, l'incontro con le storie di Gianni Rodari, grande scrittore per ragazzi ed educatore.

Due attori, oggetti, oggetti sonori, strumenti musicali sono i protagonisti delle azioni, dei ritmi, delle voci che costruiscono storie e personaggi in un gioco di immaginazione dentro i mondi fantastici delle storie raccontate.

con Piero Cherici e Filippo Mugnai

Mercoledì 19 agosto ore 22.00 Piazza Sant'Agostino Chiesa

"L'Orchestra della Fantasia"

Un omaggio in parole e musiche a Gianni Rodari.

Comincia col "Tutto esaurito" anche la rassegna teatrale delle serate estive all'Anfiteatro Comunale di Bucine. In un clima confidenziale e informale, il numeroso pubblico ha accolto e applaudito con allegria il tributo a Gianni Rodari in occasione del centenario dalla nascita. Uno spettacolo spiritoso e profondo, in cui lettura e musiche si fondono per trasportare lo spettatore in un universo fanci ullesco in cui le cose più improbabili diventano serie realtà e le liti e le guerre si risolvono in un attimo. Basta ritrovare nel nostro intimo la saggezza e la leggerezza dell'essere bambini.

Con Barbara Petrucci, Giampiero Bigazzi, Piero Cherici. Musiche del M° Orio odori ed eseguite da Stefano Batelli e Orio Odori.

Ingresso libero