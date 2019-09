Arezzo, 8 settembre 2019 - Sagre e feste paesane sparse in tutta la provincia per esaltare piatti storici e sapori di una volta. Ultimo giorno con la sagra della Porchetta di Monte San Savino per cui il paese detiene il Guinness World Record per la Porchetta più lunga del mondo. L’edizione 2019, la 56° della storia, propone stamani alle 9 la camminata Rugata savinese,alle 10 apre La Corte dei Sapori, quindi pranzo e cena alla sagra. Alle 16.30 per le vie del Centro c’è la Street Band Gli Sbandati Marching Band, alle 18 al Teatro all’Aperto Il format Areamista con i ragazzi del Liceo Redi di Arezzo, sempre qui alle 21,30 c’è L’Urlo Arancio Bleu presentazione delle squadre della Sansovino con Ceccarino. Oggi Palio dei Lumi a Pieve Santo Stefano. A Casanuova di Laterina, ultimo giorno con la 44ª edizione della Sagra del Bastoncello. La sagra prende origine da una antichissima festa che si teneva a Casanuova per cui in ogni famiglia era uso preparare i bastoncelli. Oggi la festa si prolunga vari giorni, con spettacoli, complessi musicali di liscio e rock, stand gastronomici dove poter degustare anche altre specialità, grigliate, vini e vinsanto di zona. Gli stand gastronomici della sagra saranno in funzione tutte le sere a partire dalle 19, a seguire, si balla con la musica dal vivo delle orchestre. Torna ad Ambra, la Sagra della Lumaca. La 38ª edizione prevede oggi l’appuntamento con il Palio della Tonchiata che si svolge la sera della giornata conclusiva.

Lo stand gastronomico, allestito in Piazza del Teatro, propone degustazione di lumache, bistecca al taglio e altre specialità locali. Aprirà i battenti la sera dalle 19:30 e solo oggi anche a pranzo dalle 12. L'Antica Festa del Tegame, che quest'anno arriva al traguardo della 45ª edizione, si svolge fino a stasera a Monte Sopra Rondine. Gli antichi sapori aretini sono al centro di questa sagra paesana la cui prima edizione risale alla metà degli anni '70. Sul menù: ribollita, trippa, grifi, fegatelli, maccheroni con sugo di nana e di carne, nana in porchetta, cinghiale in umido, bistecche, costoliccio, salsicce. La festa prende il nome dalla tradizionale ricorrenza religiosa della "Madonna Addolorata", patrona del paese. In occasione della festa, si preparavano molte e ricche pietanze di carne. Per questa ricchezza dei piatti preparati, l'evento veniva appunto chiamato la "Festa del Tegame". Oggi la sagra fa vivere la preziosa tradizione che è quindi originata dalla civiltà contadina, nello stesso tempo mantenendo vive le ricette aretine e toscane. Ogni sera, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier un sommelier darà dei consigli sui vini da abbinare alla cena.