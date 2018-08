Arezzo 26 agosto 2018 - Il “Fortezza Summer Festival” di Cortona porta nella rocca cortonese stasera alle 21 Dimartino, uno dei nomi più interessanti nel panorama della nuova canzone d’autore italiana. Classe ’82, dopo aver capitanato per un decennio i Famelika, band di culto nella Sicilia dei primi anni zero, nel 2010 dà vita insieme a Simona Norato e Giusto Correnti al progetto Dimartino che negli anni raccoglie un crescente successo di critica e pubblico, con album contrassegnati da qualità e grande innovazione fra i quali il debutto "Cara maestra abbiamo perso" e "Un paese ci vuole". Importanti anche le collaborazioni con artisti come Dario Brunori, Francesco Bianconi, Cristina Donà e l’attività di autore per Arisa, Chiara Galiazzo, Malika Ayane e molti altri a cui si sommano altre attività come il libro “Un mondo raro” (scritto con Fabrizio Cammarata) dedicato alla cantante messicana Chavela Vargas.

Un artista poliedrico, originale che alla Fortezza del Girifalco di Cortona proporrà un suggestivo set acustico accompagnato dal pianista Angelo Trabace. Così come avvenuto con Nada prima del concerto di Dimartino è prevista un’altra esibizione: sul palco salirà l’artista di origini pugliesi Gabriella Martinelli, nome emergente dalla grande voce e personalità. La Martinelli presenterà il suo album “La pancia è un cervello col buco”, pubblicato lo scorso aprile, disco cross-over carico di intuizioni, accompagnata da Andrea Jannicola alla chitarra e Paolo Mazziotti al basso. Ingresso 10 euro. E in collaborazione tra Onthemove, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune Cortona. Parcheggio gratuito disponibile di fronte alla Fortezza Del Girifalco. Servizio navetta da Piazzale Mazzini attivo dalle 20.