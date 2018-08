Arezzo, 22 agosto 2018 - Il “Fortezza Summer Festival” si prepara ad un nuovo appuntamento nella serata di domenica 26 Agosto: alla Rocca cortonese arriva Dimartino, uno dei nomi più interessanti nel panorama della nuova canzone d’autore italiana.

Classe ’82, dopo aver capitanato per un decennio i Famelika, band di culto nella Sicilia dei primi anni zero, nel 2010 dà vita insieme a Simona Norato e Giusto Correnti al progetto Dimartino che negli anni raccoglie un crescente successo di critica e pubblico, con album contrassegnati da qualità e grande innovazione fra i quali il debutto Cara maestra abbiamo perso e Un paese ci vuole.

Importanti anche le collaborazioni con artisti come Dario Brunori, Francesco Bianconi, Cristina Donà e l’attività di autore per Arisa, Chiara Galiazzo, Malika Ayane e molti altri a cui si sommano altre attività come il libro “Un mondo raro” (scritto con Fabrizio Cammarata) dedicato alla cantante messicana Chavela Vargas.

Un artista poliedrico, originale e profondo che alla Fortezza proporrà un suggestivo set acustico accompagnato dal pianista Angelo Trabace.

Così come avvenuto con Nada prima del concerto di Dimartino è prevista un’altra esibizione: sul palco salirà l’artista di origini pugliesi Gabriella Martinelli, nome emergente dalla grande voce e personalità. La Martinelli presenterà il suo album “La pancia è un cervello col buco”, pubblicato lo scorso Aprile, disco cross-over carico di intuizioni, accompagnata da Andrea Jannicola alla chitarra e Paolo Mazziotti al basso.

Orario di inizio: ore 21