Arezzo 24 luglio 2021 - Dante che “Passioni”. Il festival aretino di Marco Meacci e Mattia Cialini propone due giorni sulle tracce di Dante. In attesa di dare il via al festuval fatto di parole, autori, incontri, libri all’arena Eden do Arezzo. Per i 700 anni dalla morte di Dante ecco visite guidate attraverso misteri, location suggestive, tesori nascosti tra Monte San Savino, Gargonza, Arezzo e Poppi. Un fine settimana, quello di sabato 24 e domenica 25 luglio, interamente dedicato al sommo poeta e realizzato in collaborazione con il Centro Guide Arezzo e Provincia.

Oggi sabato 24 luglio Passioni Dante in tour alle 17 con “Dante e la Valdichiana, tra Monte San Savino e Gargonza”. Ritrovo a Monte San Savino, in corso Sangallo, alle Logge dei Mercanti davanti al Palazzo comunale. Visita della cisterna sotterranea, da poco restaurata e aperta al pubblico, con la speciale partecipazione del sindaco Margherita Scarpellini. Poi trasferimento a Gargonza, con la visita del castello e l'incontro con il proprietario, Neri Guicciardini, ultimo degli eredi del conte Roberto Guicciardini Boschi Salviati. E' stato invitato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Nella suggestiva cornice del castello, Giuseppe Fanfani declamerà il V canto del Purgatorio, quello di Buonconte da Montefeltro, che partecipò alle Giostre del Toppo, in cui gli aretini sconfissero i senesi, e che morì a Campaldino nel 1289. La durata della visita è di circa tre ore. Il costo è di 7 euro a persona, gratuito per bambini fino a 12 anni. Ci sarà la possibilità, per i partecipanti, di consumare un aperitivo a “La bottega di Gargonza” sotto la torre (8 euro).

Il secondo tour è in programma domenica 25 luglio a partire dalle 9,30, con la presentazione dell'ultimo libro di Stefano Pasquini al chiostro di Casa Petrarca, in via dell'Orto 28 ad Arezzo. Il titolo del volume è "Arezzo e gli aretini nella Divina Commedia", edito da Mauro Pagliai. Alle 10 appuntamento in piazza Grande con la mostra dedicata a Dante all'interno del Palazzo della Fraternita Dei Laici intitolata "Omaggio al sommo Poeta”, con documentazione attestante la storia della Fraternita dei Laici già attiva nel 1303/1304 quando Dante era ospite della città.Dante conobbe l'esistenza della Fraternita dei Laici, al tempo chiamata confraternita di Santa Maria della Misericordia. Ad accogliere i visitatori ci sarà Francesca Chieli, rettore della Fraternita. Poi visita della Pieve di Santa Maria, facciata e ciclo dei mesi, con particolare interesse per il polittico recentemente restaurato di Pietro Lorenzetti. A seguire, in piazza San Francesco, visita alla personale iconografica di Giuseppe Fanfani, dedicata alla Divina Commedia e in particolar modo all'Inferno dantesco. Ultima tappa è la cattedrale dei Santi Pietro e Donato, con particolare attenzione alle opere del periodo di Dante, come il Cenotafio di Guido Tarlati e la tomba di Guglielmo degli Ubertini, il vescovo che morì a Campaldino nel 1289. La durata della visita è di 2/3 ore. Costi di partecipazione: 8 euro a persona. Bambini fino a 12 anni gratis.

Il terzo tour si apre domenica 25 luglio alle 17 con ritrovo Castello dei Conti Guidi di Poppi, davanti al celebre busto di Dante Alighieri. Ci sarà una visita al luogo che più di altri fu significativo per Dante in terra aretina: il Castello di Poppi, dove il Sommo poeta soggiornò ed iniziò la stesura dell'Inferno, ispirato dall'esperienza dell'esilio e dalla lontananza dalla natìa Firenze. Particolare attenzione al noto plastico della "Battaglia di Campaldino" (battaglia a cui Dante prese parte), alla biblioteca Rilliana e agli ambienti dove abitarono i conti Guidi. Passeggiata nel borgo di Poppi con visita all'oratorio della Madonna del Morbo e alla Badia di San Fedele. Possibilità di aperitivo al Bistrot Pratello, davanti al Castello di Poppi. Durata del tour circa tre ore , costo 7euro con entrata al castello 3 euro. Bambini fino a 12 anni gratis. Possibilità di avere pacchetti scontati: due tour hanno un costo di 10 euro a persona (musei esclusi), mentre il pacchetto da tre tour ha un costo di 15 euro a persona (musei esclusi). I bambini fino a 12 anni, come sempre, non pagano. Per prenotare: Centro Guide Arezzo 334 334 0608 oppure mail info@centroguidearezzo.it