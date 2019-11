Arezzo, 12 novembre 2019 - Settimana a teatro. Straight sarà in scena al Teatro Petrarca di Arezzo martedì 12 novembre alle 21. Sul palco Daniele Marmi, Giovanni Anzaldo, Giulia Rupi e Eleonora per la regia di Silvio Peroni. Tratto dal film Humpday, scritto e diretto nel 2009 da Lynn Shelton, Straight è una commedia tagliente adattata dal celebre sceneggiatore D.C. Moore, autore di Town, Honest, Alaska ed Empire. Una storia sull’amicizia maschile, sulla sessualità e su come le due cose possono essere confuse molto più facilmente di quello che si potrebbe pensare. Esplorare il mondo del sesso non è mai cosa facile, ancor meno scriverne, ma l’autore ci riesce con grande maestria alternando momenti di comicità a spunti di riflessione sull’amore, sul tradimento e sulla fedeltà, sulla paura di essere adulti e rimanere incastrati tra l’essere genitori e affrontare il mutuo per la casa.

Note di cioccolata sarà sul palco del Teatro Verdi di Monte San Savino mercoledì 13 novembre alle 21.15. Lo spettacolo per il testo e la regia di Paolo Triestino, ha le musiche di Giovanni Baglioni e porta in scena gli stessi Paolo Triestino e Giovanni Baglioni. Difficile arrivare dritti all’anima. Musica e cioccolata ci riescono: gratificano, emozionano, uniscono, ci fanno sorridere. Da sempre. Dal dio atzeco Quetzalcoatl che arrivò sulla terra con in dono un albero di cacao rubato agli dei, a Trudi Birger che l’ha sognata per anni nel campo di concentramento di Stutthof, alla Nutella nascosta anche a se stessi nei luoghi più impensati. Ma esiste una musica fondente? E al latte? Con le nocciole? O bianca? Un attore divoratore di fondente 100% ed un chitarrista anarchico al cioccolato all’arancia condividono la loro passione in un racconto fuori dal comune, emozionante e divertente, poetico e “gustoso”.

Alle Fornaci di Terranuova Macma propone anche quest’anno Cinema 9 ½, l’appuntamento settimanale con il circuito off e d’essai che accompagnerà le attività dell’auditorium tutti i giovedì fino alla fine di marzo. Tra gli appuntamenti di novembre, la proiezione di “Burning” del regista Lee Chang-dong che torna dopo una lunga pausa con un film-enigma, tratto da un racconto di Haruki Murakami giovedì 14 novembre.