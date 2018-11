Arezzo 2 novembre 2018 - Sessant'anni di storia del costume e della moda in Italia dove protagonista è la donna con la sua eleganza. Sì, perché anche l’abito racconta una rivoluzione sociale, l’emancipazione. Un esempio? Dire addio al corsetto e dare il benvenuto alla minigonna. Questo il racconto attraverso abiti, accessori, disegni, fotografie con la mostra “Moda e modi. Stile e costume in Italia 1900-1960” che chiuderà domenica 4 novembre ma che avrà il finissage ufficiale con una apertura straordinaria sabato 3 novembre alle 20 nella basilica inferiore di San Francesco ad Arezzo. Ultime occasioni per visitare l’esposizione, curata da Mariastella Margozzi e Laura Mancioli e organizzata da Munus in collaborazione con il Polo Museale della Toscana e Stile & Arte. Il finissage si terrà dalle 20 alle 23 di sabato, a fare gli onori di casa saranno il direttore della Basilica di San Francesco, Rossella Sileno, e Ilaria Pugi, referente locale di Munus per le sedi Arezzo. Un gruppo di rievocatrici, “Le ospiti del tempo”, intratterranno i partecipanti con i loro suggestivi abiti d'epoca risalenti alla prima metà del ‘900. A disposizione del pubblico visite accompagnate alla mostra e visite guidate agli affreschi di Piero della Francesca nella Cappella Bacci, aperta in via eccezionale di sera, event che combacia con la Fiera Antiquaria. Infine, un brindisi offerto a tutti i partecipanti celebrerà il successo dell’esposizione, che ha totalizzato oltre 30mila visitatori.

La mostra racconta attraverso una ricca selezione di abiti d’epoca, accessori di moda, oggetti, dipinti, disegni, acquerelli e fotografie, sessant’anni di storia del costume e della moda in Italia, l’evoluzione dello stile italiano nella vita di tutti i giorni: le linee sinuose degli abiti della cosiddetta Belle Époque, quelle scivolate e audaci dell'epoca decò, la moda austera del periodo bellico, la creatività degli anni Cinquanta e l’estrosità degli anni Sessanta. Suddivisa in decenni la mostra fa vedere come ci vestivamo ma anche come i giornali ne parlavano con le riviste e i disegni di artisti “reporter”, come Ottorino Mancioli, o pittori come Fazi, Sobrero, Avenali, ritrattisti della “vita quotidiana”. Testimoniano lo stile italiano, infine, gli oggetti che hanno segnato un'epoca, come il grammofono, la radio, il telefono e la televisione. In una sezione speciale della mostra, tre abiti riproducono le vesti della Vergine nell’Annunciazione, della Regina di Saba e di un’ancella nella scena dell’Adorazione del Sacro Legno, raffigurati negli Affreschi di Piero della Francesca. Le opere, realizzate dagli studenti della sezione di design della moda e del costume teatrale del Liceo artistico mettono a confronto i dipinti rinascimentali e le ricostruzioni, realizzate quasi seicento anni dopo, di quegli stessi abiti, tessuti, decorazioni e ornamenti.