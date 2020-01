Arezzo 9 gennaio 2020 - Anna Meacci che ci porta dentro le vite di inventori e scienziati, una versione acrobatica e africana dei Blues Brothers e l’attimo fuggente di Ettore Bassi. Ecco le proposte per un fine settimana a teatro. In rigoroso ordine cronologico partiamo da Ettore Bassi in scena stasera giovedì 9 gennaio alle 21 al Dante di Sansepolcro con la versione teatrale di “L’attimo fuggente” del regista Marco Iacomelli, trent’anni dopo il film premiato con l’Oscar. Sarà lui il professor Keating che affascinerà gli studenti della Welton Academy con la poesia e con l’invito a “cogliere la rosa prima che appassisca”.

Anna Meacci invece, ci porta nelle vite degli inventori e degli scienziati venerdì 10 gennaio alle 21,30 al teatro Dovizi di Bibbiena “Bella scoperta” spettacolo prodotto dal Centro Teatrale Bresciano che fa parte del cartellone della stagione curata dalla Nata, dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Bibbiena. L’attrice va a curiosare nella storia di scienziati ed inventori, immaginandone sogni e desideri. Un viaggio dal telefono al tergicristallo, dalla lavatrice al televisore, dal pomodoro al vino, dal gas nervino alla camera a gas, dall’elettricità alla sedia elettrica. Da qui la domanda: può una grande invenzione essere dannosa?

Cinque acrobati africani per una originale versione dei Blues Brothers che ha già 500 repliche in tutta Europa aprono con “The black Blues Brothers” la stagione al Masaccio di San Giovanni sabato 11 gennaio alle 21. Il ritmo e l’energia dell’Africa nel sangue, uno stile americano, un sorprendente spettacolo di circo contemporaneo adatto a un pubblico di ogni età scritto e diretto da Alexander Sunny con coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff. I Black Blues Brothers portano nel cuore la loro terra, il Kenya, dove si occupavano di teatro sociale in situazioni difficili. Hanno scoperto che il circo è un potente mezzo di emancipazione e aggregazione ed ora lo trasmettono al pubblico. In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e giocolieri col fuoco sulle note della colonna sonora del film di John Landis.

Il palcoscenico può diventare un luogo in cui dichiarare amore per la propria terra, fatta di cultura contadina, caldi meriggi estivi, odori, emozioni, sentimenti, silenzi. Una terra come quella valdarnese tra Laterina e Pergine, per la precisione Pian di Chena, là dove Filippo Neri ha scritto lo spettacolo teatrale “Un giorno devi assolvere” che andrà in scena sabato 11 gennaio alle 21,15 al teatro di Laterina. Uno spettacolo diretto da Simone Sani e interpretato dallo stesso Filippo Neri con Simone Sani, Franco Pioli, trombettista e prima tromba in diverse orchestre tosane a Firenze, Pisa, Lucca e Livorno, che ora ha scelto di abitare a Laterina, e Mela Tomaselli, attrice milanese che ha collaborato con registi come Strehler, Ronconi, Liliana Cavani, al Piccolo Teatro di Milano, al Teatro alla Scala, al Maggio Musicale fiorentino, e che anche lei ha fatto della sua “Leopoldina”, a Santa Maria in Valle, un rifugio per l’anima.

L’autore ha deciso così di raccontare le privazioni e le sofferenze di una famiglia, quella paterna, avviando un lento ma necessario processo di recupero della loro memoria e dando voce a tutti quei nodi che hanno condizionato genitori, figli e nipoti, e che continuano a essere un’eredità in qualche modo dolorosa. Un testo che riesce a raccontare l’intreccio complesso di più vite, sullo sfondo di un paesaggio avvolgente e aspro, vitale e dolce. Lo spettacolo ha debuttato a Montignoso (Massa-Carrara), all’interno di Gemme Micro Festival di Teatro Futuro, rassegna che porta il teatro nei giardini di case private. E’ il primo appuntamento del 2020 con “Storie in con_fusione upgrade” la stagione del Comunale di Laterina,