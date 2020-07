Arezzo, 10 luglio 2020 - Proseguono le iniziative del Maec che oltre a promuovere con una serrata campagna social le opere del museo e del parco sul web, è pronto ad aprire il parco archeologico a musica e spettacoli. Torna così il Teatro Archeologico, il teatro nei più suggestivi siti archeologici di Cortona. Si tratta di un progetto di rumorBianc(O) che partirà sabato 18 luglio alle 18.30 con Corpi al vento di e con Ilaria Gelmi e Antonella Ruggiero, con la messa a punto del lavoro delle attrici Roberto Anglisani, e la cura delle narrazioni fisiche di Elisa Cuppini.Con un ingresso di 7 euro e la prenotazione obbligatoria, sarà possibile assistere allo spettacolo e visitare anche il Parco Archeologico del Sodo di Cortona.

Il teatro archeologico torna poi sabato 25 luglio alle 18,30 nella stessa location del Sodo con Zanna Bianca, della natura selvaggia, di Francesco Niccolini liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London per la regia di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia con lo stesso Luigi D’Elia. Con ingresso a 7 euro sarà possibile assistere allo spettacolo e partecipare alla caccia la tesoro smart una moderna caccia al tesoro per tutte le età nel sito archeologico del Sodo attraverso i messaggi Qr-code. Il biglietto dà anche diritto ad un ingresso gratuito al museo Maec per una settimana dalla data dello spettacolo. Per info: rumor.bianco@gmail.com. E prosegue Archeojunior 2020. Così sarà possibile giocare nel mondo antico con l’archeologica che diventa divertimento per i bambini della scuola primaria. Fino al 10 luglio, appuntamento al parco archeologico del Sodo a Cortona. Per informazioni ed iscrizioni: archeoparco@libero.it e 3282870358. I campi estivi si svolgeranno per due settimane dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.