Arezzo, 24 marzo 2018 - Domani, domenica 25 marzo, si esibirà in concerto nella stagione “Musica al San Donato” la violista Caterina Cioli.

Membro dell’ORT – Orchestra della Toscana, eseguirà un recital per viola sola che spazia nel repertorio da J.S. Bach fino ai giorni nostri, con un focus sul Novecento con autori come M. Reger, P. Hindemith, F. Busoni.

La stagione concertistica è realizzata da Scuola di Musica Le 7 Note e USL Toscana Sud Est, in collaborazione con A.Gi.Mus. Il concerto si terrà alle ore 16.30 nell’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo (via Nenni) ed è ad ingresso libero.

CATERINA CIOLI, nata a Empoli nel 1978, ha iniziato lo studio del violino all’età di 6 anni.

A 14 anni è entrata al Conservatorio L. Cherubini di Firenze nella classe di viola di Augusto Vismara diplomandosi col massimo dei voti nel luglio 1999.

Si è perfezionata per la musica da camera con Bruno Canino, per la viola con Thomas Riebel, Yuri Bashmet, Bruno Giuranna e Hatto Bayerle.

Nel 1995 è entrata a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana, frequentando i corsi orchestrali e di Musica da camera. Nel 1999 ha vinto il primo premio con menzione speciale di merito al concorso di Viola Vittorio Veneto. E’ risultata vincitrice del concorso del Vecchio anno 2002 riservato ai migliori diplomati del Conservatori Cherubini di Firenze.

Ha vinto l’audizione e lavorato presso l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestra Sinfonica nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra delle Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra Arts Academy - Orchestra Sinfonica di Roma. E’ risultata prima idonea al corso di alta formazione strumentale lirico sinfonica MIMESIS MAGGIOARTE del Teatro Comunale di Firenze, sotto la supervisione artistica di Zubin Metha ricoprendo il ruolo di prima viola.

Dal febbraio 2001 al gennaio 2003 ha fatto parte del Quartetto Fonè effettuando un’intensa attività concertistica nelle più importanti Istituzioni di concerti e teatri italiani e stranieri. Ha collaborato anche, come camerista, con ContempoArtensemble, Ensemble Cherubini, con il quale ha effettuato una tournée in America. Nel 2007 ha vinto il concorso per viola nell’Orchestra Regionale Toscana. Nel settembre 2011 si è diplomata in violino. Ha insegnato violino presso la Scuola di Musica Mabellini di Pistoia